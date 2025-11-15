باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

رونمایی از یک اثر نگارگری به یاد شهید طهرانی مقدم + فیلم

استاد بدرالسماء از اثرنگارگری جدید خود به یاد شهید طهرانی مقدم رونمایی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - استاد بدرالسماء از اثر نگارگری جدید خود با موضوع شهید والا مقام تهرانی مقدم از شهدای هوا و فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رونمایی کرد.

 

مطالب مرتبط
رونمایی از یک اثر نگارگری به یاد شهید طهرانی مقدم + فیلم
young journalists club

شهید طهرانی مقدم؛ طلایه دار قدرت موشکی ایران + فیلم

رونمایی از یک اثر نگارگری به یاد شهید طهرانی مقدم + فیلم
young journalists club

مردی که ناامیدی را ممنوع کرده بود + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
بارش‌ها از دهم‌ آذرماه به سمت ایران حرکت می‌کند + فیلم
۸۲۷۳

بارش‌ها از دهم‌ آذرماه به سمت ایران حرکت می‌کند + فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۴
توقیف نفتکش متخلف توسط سپاه در دنیا + فیلم
۱۱۸۳

توقیف نفتکش متخلف توسط سپاه در دنیا + فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۴
نسخه‌پیچی کارشناس مزدور برای آمریکایی‌ها در خلیج فارس؛ تجویز حمله به نیرو‌های نظامی ایران! + فیلم
۱۱۱۴

نسخه‌پیچی کارشناس مزدور برای آمریکایی‌ها در خلیج فارس؛ تجویز حمله به نیرو‌های نظامی ایران! + فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۴
ماجرای تلخ شهادت شهید طهرانی مقدم + فیلم
۱۰۷۹

ماجرای تلخ شهادت شهید طهرانی مقدم + فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۴
روش ساده خانگی برای از بین بردن حشرات داخل خاک گلدان + فیلم
۸۴۶

روش ساده خانگی برای از بین بردن حشرات داخل خاک گلدان + فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.