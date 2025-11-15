رونمایی از یک اثر نگارگری به یاد شهید طهرانی مقدم + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u0628\u062f\u0631\u0627\u0644\u0633\u0645\u0627\u0621 \u0627\u0632 \u0627\u062b\u0631 \u0646\u06af\u0627\u0631\u06af\u0631\u06cc \u062c\u062f\u06cc\u062f \u062e\u0648\u062f \u0628\u0627 \u0645\u0648\u0636\u0648\u0639 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0648\u0627\u0644\u0627 \u0645\u0642\u0627\u0645 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0645\u0642\u062f\u0645 \u0627\u0632 \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u0647\u0648\u0627 \u0648 \u0641\u0636\u0627\u06cc \u0633\u067e\u0627\u0647 \u067e\u0627\u0633\u062f\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0631\u0648\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0631\u062f.\n\u00a0\n