باشگاه خبرنگاران جوان- اسفندیار صادقی در حاشیه بازدید غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی از هنرستان کشاورزی تبریز با تاکید بر نقش بنیادین دو نهاد آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی در توسعه کشور گفت: وظیفه وزارت جهاد کشاورزی تنها تولید محصول نیست بلکه این وزارت متولی امنیت غذایی، حفاظت از منابع طبیعی و پایهگذار توسعه پایدار کشاورزی در کشور است.
وی با اشاره به ماموریت اصلی آموزش و پرورش افزود: این نهاد وظیفه دارد نسل آینده را تربیت کند به آنان بینش، مهارت و توانمندی بدهد و آمادهشان سازد تا در مسیر سازندگی کشور نقشآفرین باشند.
صادقی همافزایی این دو دستگاه را راهی برای تربیت یاران و تولیدگران امنیت غذایی دانست و حضور وزیر در هنرستان کشاورزی را نشانهای روشن از اهمیت پیوند آموزش با تولید و دانش با عمل توصیف کرد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی اعلام کرد: ما آمادهایم با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، برنامههای مهارتآموزی و سواد کشاورزی را تقویت کنیم و زمینهای فراهم سازیم تا نوجوانان با شناخت عمیقتر از تولید و محیط زیست وارد جامعه شوند.
وی با اشاره به ایجاد هنرستان کشاورزی شهدای اقتدار با مشارکت سازمان جهاد کشاورزی استان و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی گفت: امیدواریم با حمایتهای ملی این مجموعه به بزرگترین هنرستان کشاورزی کشور تبدیل شود.
صادقی در ادامه از وزیر جهاد کشاورزی درخواست کرد برای تکمیل خوابگاه هنرستان همکاری کند تا دانشآموزان بیشتری از خدمات آن بهرهمند شوند.
وی غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی را افتخار آذربایجان و هنرستان کشاورزی تبریز خواند و افزود: از دل همین کلاسها ممکن است عالیترین مدیران اجرایی کشور برخیزند؛ همه این دانشآموزان میتوانند وزرای آینده ایران باشند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی اعلام کرد: ۶۴۶ دانشآموز و هنرجو در این مرکز و در هفت رشته فنی مشغول تحصیل هستند و نیاز است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، هنرستانها از ماشینآلات کشاورزی و تجهیزات گلخانهای بیشتری برخوردار شوند تا آموزشهای مهارتی با قدرت بیشتری دنبال شود.
منبع:جهادکشاورزی آذربایجان شرقی