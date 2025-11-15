باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر نازیلا یوسفی مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآوردههای سلامت سازمان غذا و دارو، ایمنی دارو را یکی از ارکان حیاتی نظام سلامت دانست و گفت: توجه به ایمنی دارو یک ضرورت حیاتی است، زیرا عوارض جانبی داروها در میان ۱۰ علت اصلی مرگ و ناتوانی در جهان قرار دارند.
وی با اشاره به اینکه گروه پایش ایمنی مصرف فرآوردههای سلامت از سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را آغاز کرده و عضو برنامه بینالمللی پایش فرآوردههای دارویی سازمان جهانی بهداشت است، افزود: هدف این ساختار، کاهش پیامدهای نامطلوب سلامت و مرگومیر ناشی از خطاها و عوارض دارویی از طریق پیشگیری است.
به گفته مدیرکل دفتر نظارت و پایش محصولات سلامتمحور، سالانه گزارشهای متعددی از عوارض و خطاهای دارویی در سامانه عوارض جانبی دریافت میشود که حدود ۱۰ درصد آنها قابل پیشگیری بودهاند.
وی تصریح کرد: بهطور معمول از هر هزار گزارش، یک الگوی خطر شناسایی میشود که میتواند از بروز یک فاجعه بالقوه جلوگیری کند.
بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، گزارش ایمنی داروها نه تنها به حفظ جان بیماران کمک میکند بلکه در کاهش هزینههای نظام سلامت نیز نقش مؤثری دارد.