مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو گفت: سالانه گزارش‌های متعددی از عوارض و خطا‌های دارویی در کشور ثبت می‌شود. وی افزود: خطا‌های دارویی در جهان سالانه بیش از ۴۲ میلیارد دلار هزینه به نظام‌های سلامت تحمیل کرده و از عوامل اصلی مرگ‌ومیر محسوب می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر نازیلا یوسفی مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو، ایمنی دارو را یکی از ارکان حیاتی نظام سلامت دانست و گفت: توجه به ایمنی دارو یک ضرورت حیاتی است، زیرا عوارض جانبی دارو‌ها در میان ۱۰ علت اصلی مرگ و ناتوانی در جهان قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه گروه پایش ایمنی مصرف فرآورده‌های سلامت از سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را آغاز کرده و عضو برنامه بین‌المللی پایش فرآورده‌های دارویی سازمان جهانی بهداشت است، افزود: هدف این ساختار، کاهش پیامد‌های نامطلوب سلامت و مرگ‌ومیر ناشی از خطا‌ها و عوارض دارویی از طریق پیشگیری است.

به گفته مدیرکل دفتر نظارت و پایش محصولات سلامت‌محور، سالانه گزارش‌های متعددی از عوارض و خطا‌های دارویی در سامانه عوارض جانبی دریافت می‌شود که حدود ۱۰ درصد آنها قابل پیشگیری بوده‌اند.

وی تصریح کرد: به‌طور معمول از هر هزار گزارش، یک الگوی خطر شناسایی می‌شود که می‌تواند از بروز یک فاجعه بالقوه جلوگیری کند.

بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، گزارش ایمنی دارو‌ها نه تنها به حفظ جان بیماران کمک می‌کند بلکه در کاهش هزینه‌های نظام سلامت نیز نقش مؤثری دارد.

برچسب ها: سلامت ، سازمان غذا و دارو ، ایمنی دارو
خبرهای مرتبط
فائو:
طاعون ۲۱ میلیون دام در افغانستان را تهدید می‌کند
انتشار فهرستی جدید از محصولات آرایشی غیرمجاز در بازار کشور
انتشار فهرست برخی محصولات آرایشی غیرمجاز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بررسی پیامدهای طرح بازنگری ساختار دانشگاه فرهنگیان
امکان ارسال پیام از واتس‌اپ به پیام‌رسان‌های دیگر فراهم می‌شود
کاهش مصرف مواد شیمیایی و افزایش بهره‌وری میادین نفتی با نانوحباب
آخرین اخبار
کاهش مصرف مواد شیمیایی و افزایش بهره‌وری میادین نفتی با نانوحباب
امکان ارسال پیام از واتس‌اپ به پیام‌رسان‌های دیگر فراهم می‌شود
بررسی پیامدهای طرح بازنگری ساختار دانشگاه فرهنگیان
عوارضی از عناب که شاید اطلاعی از آن نداشته باشید + فیلم
تدوین دستورالعمل جدید حمایت از دانشجویان و دستیاران آسیب‌پذیر
انتشار فهرست برخی محصولات آرایشی غیرمجاز
کاهش سن ابتلا به سرطان روده بزرگ به دلیل مصرف غذا‌های فوق‌فرآوری‌شده
روتور ۲۰۰ مگاوات بومی؛ گام راهبردی در صرفه‌جویی سالانه ۲۲ میلیون دلار ارز
خودکفایی کشور در تولید حامل‌های کاتالیستی با فناوری نانو
خودکفایی ایران در تولید سنسورهای ارتعاش صنعتی؛ سالانه بیش از ۱۳ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی
بررسی مزاج بابونه توسط متخصص طب سنتی + فیلم
ایران در جایگاه ششم فناوری نانو؛ صادرات محصولات نانو به یک‌سوم محصولات دانش‌بنیان رسید
انتشار فهرستی جدید از محصولات آرایشی غیرمجاز در بازار کشور
هشدار درباره مصرف خودسرانه انسولین
مسمومیت ۶ نفر با گاز مونوکسیدکربن در دماوند
عفونت‌های بیمارستانی عوارض سنگینی دارد
کارنامه نهایی پنجاه و دومین آزمون دستیاری پزشکی منتشر شد