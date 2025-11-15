باشگاه خبرنگاران جوان - دومین جشنواره زعفران باحضور پرشور مردم و مسئولان و خواننده محبوب پویا بیاتی در دهکده گلاب و زعفران ایران در روستای علوی از توابع شهرستان کاشان استان اصفهان برگزار شد. این جشنواره با هدف توسعه کشت زعفران، تقویت زنجیره ارزش این محصول و حمایت از نوآوری در فرآوریهای مرتبط برگزار شد. این جشنواره با برپایی غرفههای صنایع دستی، سوغات و غذاهای محلی همراه بود.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: سید شهاب مرتضوی - اصفهان
