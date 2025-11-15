هافبک ملی پوش ایران تمرینات خود را پس از دوران مصدومیت آغاز کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با اعلام باشگاه لخ‌پوزنان، علی قلی‌زاده پس از ۳ ماه دوری از میادین، تمرینات خود را با تیم دوم آغاز کرده و در صورت تایید وضعیت جسمانی‌اش، از روز دوشنبه به تمرینات تیم اصلی بازمی‌گردد.

قلی‌زاده اواسط مرداد به دلیل مصدومیت پایش تحت عمل جراحی قرار گرفت و شرایط بازی نداشت.

علی قلی زاده از بازیکنان تکنیکی فوتبال ایران است که به دلیل مصدومیت چند ماهی از میادین دور بود و در صورتی که به آمادگی لازم برسد در جام جهانی نیز در فهرست بازیکنان قرار خواهد گرفت.

قلی زاده در ۲ فصل اخیر مشتریان داخلی زیادی داشت و پرسپولیسی‌ها تلاش زیادی برای جذب این بازیکن انجام دادند، اما باشگاه لهستانی با جدایی او مخالفت کرد.