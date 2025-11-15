چهارمین نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان امروز در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین آغاز به کار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - چهارمین نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان تا ۳۰ آبان‌ماه همه روزه از ساعت ۸ و سی دقیقه تا ۲۰ میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.

موسوی مدیرکل کانون پرورش فکری استان قزوین گفت: در مجموع ۱۱ ناشر از استان‌های قزوین، قم و تهران در این نمایشگاه حضور دارند و بیش از ۵۰ هزار کتاب و بازی آموزشی عرضه خواهد شد.

موسوی افزود: با اطلاع‌رسانی گسترده و همکاری آموزش و پرورش، تلاش شده است تا دانش‌آموزان مناطق کمتر برخوردار نیز از این فرصت بهره‌مند شوند.

همچنین برنامه‌های فرهنگی و هنری مرتبط در مراکز کانون سراسر استان پیش‌بینی شده است.

منبع: صدا و سیما

برچسب ها: نمایشگاه کتاب ، کانون پرورش فکری
