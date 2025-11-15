باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

دلیلی که باعث گران شدن ورزش شده است + فیلم

دبیرکل فدراسیون ورزش آماتوری کارگری در خصوص گران شدن ورزش نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی کاظمی، دبیرکل فدراسیون ورزش آماتوری کارگری با حضور در برنامه صبح بخیر ایران در مورد گران شدن ورزش توضیحاتی ارائه کرد.

 
مطالب مرتبط
دلیلی که باعث گران شدن ورزش شده است + فیلم
young journalists club

قیمت انواع کیسه خواب در بازار

دلیلی که باعث گران شدن ورزش شده است + فیلم
young journalists club

لوازم ورزشی چینی نبض بازار لوازم ورزشی را در دست گرفته است

دلیلی که باعث گران شدن ورزش شده است + فیلم
young journalists club

قیمت کوله پشتی کوهنوردی در بازار چقدر است؟

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
بارش‌ها از دهم‌ آذرماه به سمت ایران حرکت می‌کند + فیلم
۸۲۷۳

بارش‌ها از دهم‌ آذرماه به سمت ایران حرکت می‌کند + فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۴
توقیف نفتکش متخلف توسط سپاه در دنیا + فیلم
۱۱۸۳

توقیف نفتکش متخلف توسط سپاه در دنیا + فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۴
نسخه‌پیچی کارشناس مزدور برای آمریکایی‌ها در خلیج فارس؛ تجویز حمله به نیرو‌های نظامی ایران! + فیلم
۱۱۱۴

نسخه‌پیچی کارشناس مزدور برای آمریکایی‌ها در خلیج فارس؛ تجویز حمله به نیرو‌های نظامی ایران! + فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۴
ماجرای تلخ شهادت شهید طهرانی مقدم + فیلم
۱۰۷۹

ماجرای تلخ شهادت شهید طهرانی مقدم + فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۴
روش ساده خانگی برای از بین بردن حشرات داخل خاک گلدان + فیلم
۸۴۶

روش ساده خانگی برای از بین بردن حشرات داخل خاک گلدان + فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.