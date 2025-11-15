در پی انتشار گسترده خبر «آغاز توزیع شیر در مدارس کشور از امروز» که روز گذشته در فضای مجازی اعلام شد، دبیر کمیته ملی شیر وزارت آموزش و پرورش آن را تکذیب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین اسداللهی دبیر کمیته ملی شیر وزارت آموزش و پرورش، با اشاره به آخرین اقدامات انجام‌شده برای اجرای طرح توزیع شیر در مدارس، گفت: وزارت آموزش و پرورش به‌تنهایی در حال پیگیری موضوع توزیع شیر مدارس است، در حالی که وظیفهٔ اصلی تأمین شیر خام بر عهدهٔ وزارت جهاد کشاورزی است؛ اما تاکنون این وزارتخانه حاضر به تشکیل جلسهٔ هماهنگی نشده است.

وی افزود: ما در حال پیگیری موضوعاتی هستیم که خارج از حیطهٔ اختیارات وزارت آموزش و پرورش از جمله وضعیت بازار شیر خام، تأمین بسته‌بندی (پاکت شیر) و تنظیم قیمت‌ها قرار دارند.

اسداللهی تأکید کرد که آنچه امری مسلم و غیرقابل‌انکار است، اجرای قطعی طرح توزیع شیر در مدارس است و در ادامه گفت: دستور مستقیم وزیر آموزش و پرورش و همچنین فرمان ریاست جمهوری بر اجرای این طرح صریح و قطعی است. در سال ۱۴۰۲ نیز شرایط ایده‌آل نبود، اما با وجود تمام چالش‌ها، طرح اجرایی شد و امسال نیز بدون هیچ ملاحظه‌ای، این طرح به اجرا گذاشته خواهد شد.

وی افزود: توزیع شیر در چهار استان لرستان، خوزستان، گیلان و زنجان آغاز شده و در استان تهران و سایر شهرستان‌ها نیز تلاش می‌کنیم تا در اسرع وقت این طرح به مرحلهٔ اجرا درآید؛ چرا که اجرای آن یک الزام است و از مسئولیت خود کوتاه نخواهیم آمد.

دبیر کمیته ملی شیر از تصمیم جدید ستاد تنظیم بازار مبنی بر واگذاری مسئولیت تأمین شیر مدارس به استانداران خبر داد و گفت: با توجه به عدم حضور وزارت جهاد کشاورزی در جلسات هماهنگی، مصوبه‌ای صادر شده که مطابق آن، استانداران مسئولیت تأمین شیر خام و شیر مدرسه را در سطح استان‌های خود بر عهده دارند و موظفند با هر راه‌حلی که در دسترس باشد، این تأمین را تضمین کنند.

اسداللهی با تأکید بر لزوم مشارکت دستگاه‌های متولی، گفت: وزارت آموزش و پرورش در این مسیر تنها متولی نیست. از سایر دستگاه‌های مسئول تقاضا داریم که پای کار بیایند و در اجرای این طرح ملی همراه باشند.