در پی انتشار گسترده خبر «آغاز توزیع شیر در مدارس کشور از امروز» که روز گذشته در فضای مجازی اعلام شد، دبیر کمیته ملی شیر وزارت آموزش و پرورش آن را تکذیب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین اسداللهی دبیر کمیته ملی شیر وزارت آموزش و پرورش، با اشاره به آخرین اقدامات انجام‌شده برای اجرای طرح توزیع شیر در مدارس، گفت: وزارت آموزش و پرورش به‌تنهایی در حال پیگیری موضوع توزیع شیر مدارس است، در حالی که وظیفهٔ اصلی تأمین شیر خام بر عهدهٔ وزارت جهاد کشاورزی است؛ اما تاکنون این وزارتخانه حاضر به تشکیل جلسهٔ هماهنگی نشده است.

وی افزود: ما در حال پیگیری موضوعاتی هستیم که خارج از حیطهٔ اختیارات وزارت آموزش و پرورش از جمله وضعیت بازار شیر خام، تأمین بسته‌بندی (پاکت شیر) و تنظیم قیمت‌ها قرار دارند.

اسداللهی تأکید کرد که آنچه امری مسلم و غیرقابل‌انکار است، اجرای قطعی طرح توزیع شیر در مدارس است و در ادامه گفت: دستور مستقیم وزیر آموزش و پرورش و همچنین فرمان ریاست جمهوری بر اجرای این طرح صریح و قطعی است. در سال ۱۴۰۲ نیز شرایط ایده‌آل نبود، اما با وجود تمام چالش‌ها، طرح اجرایی شد و امسال نیز بدون هیچ ملاحظه‌ای، این طرح به اجرا گذاشته خواهد شد.

وی افزود: توزیع شیر در چهار استان لرستان، خوزستان، گیلان و زنجان آغاز شده و در استان تهران و سایر شهرستان‌ها نیز تلاش می‌کنیم تا در اسرع وقت این طرح به مرحلهٔ اجرا درآید؛ چرا که اجرای آن یک الزام است و از مسئولیت خود کوتاه نخواهیم آمد.

دبیر کمیته ملی شیر از تصمیم جدید ستاد تنظیم بازار مبنی بر واگذاری مسئولیت تأمین شیر مدارس به استانداران خبر داد و گفت: با توجه به عدم حضور وزارت جهاد کشاورزی در جلسات هماهنگی، مصوبه‌ای صادر شده که مطابق آن، استانداران مسئولیت تأمین شیر خام و شیر مدرسه را در سطح استان‌های خود بر عهده دارند و موظفند با هر راه‌حلی که در دسترس باشد، این تأمین را تضمین کنند.

اسداللهی با تأکید بر لزوم مشارکت دستگاه‌های متولی، گفت: وزارت آموزش و پرورش در این مسیر تنها متولی نیست. از سایر دستگاه‌های مسئول تقاضا داریم که پای کار بیایند و در اجرای این طرح ملی همراه باشند.

نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۵ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
فقط در مناطق فقیر نشین باید توزیع بشه
۰
۰
United States of America
منصور
۱۶:۴۳ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
چطور برای دزدی کردن و بانک را ورشکست کنید پول وجود داره
اوخت برا شیر مدارس پول ندارید ؟؟
۰
۰
United States of America
منصور
۱۶:۳۳ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
اگه با نی بدن به بچه ها و نفری یه مک بزنن به همه دانش آموزان شیر میرسه
۰
۱
France
ناشناس
۱۶:۲۷ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
خوزستان که مدارس تا پایان آبان تعطیله...کجا توضیع شده!؟
۰
۰
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۱۵:۲۸ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
به استان سیستان و بلوچستان محرم هم نظری داشته باشید
۰
۴
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۱۵:۱۱ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
کارخانه دامداران و میهن نصب به دو هفته گذشته شیر پاکتی ۲۰۰می‌کرد خودش رو از قیمت ۲۲۰۰۰ تومان به ۳۲۵۰۰ تومان تغییر داده هیچ نظارتی هم روی گرون کردن محصولات این کارخانه ها نیست
۰
۴
Iran (Islamic Republic of)
مجتبی
۱۴:۳۱ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
یادش بخیر چندین سال پیش توی روستاهای دور هم یک نفر خدا بیامرز سیب لبنانی و پسته و انواع خوراکیهای خوب میداد به مردم
۲
۷
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۱ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
چرا وقتی بلد نیستین یه کاری را درست انجام بدین این همه سرو صدا و قیل و قال راه می اندازید. دل مردم را با این وعده های سر خرمن نسوزانید.این هم مثل خیلی قول های دیگه که به مردم دادید
۱
۸
Canada
ناشناس
۱۴:۰۵ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
شیر. این بچه‌ها رو برین بدین غزه
۳
۸
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۸ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
برای همین مجدد قیمت شیر و لبنیات گران شده؟!
شیر ۲۰ هزار تومانی پارسال، امسال با دو بار افزایش به ۶۰ هزار تومان رسیده است!؟
۰
۸
Italy
ناشناس
۱۱:۵۲ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
هنوز بعد از ۲۵ سال یه شیر ساده هم نمی‌تونن تو مدارس پخش کنند
۱
۱۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۵ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
نتیجه این میشه که می بینی، کشورداری!!
United States of America
منصور
۱۱:۳۷ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
شرکتهای لبنی پای کار هستن / شما پول را واریز کنید
۰
۱۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۲ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
بعضی بچه ها شیر نمیخورن
۳
۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۱ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
شرکتهای لبنی از اول سال تاکنون چهار بار قیمت ابنیان بالا برده با ا با وصل این طرح که به مدارس شیر ریگان کمک چون شرکت به دنبال بنگاه خیره نبست اضافه روی بقیه محصولات لبنی می رود یعنی عملا شیر ۹۰ میلیون از صفره حذف می شود
۰
۶
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۸ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
چند ساله از پس همین یه کار بر نیومدین...!
۲
۱۷
