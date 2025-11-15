به گفته مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قروه، با فرا رسیدن فصل پاییز کشت پاییزه گندم دیم و آبی در شهرستان قروه آغاز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی - ابوذر محمدی اظهار کرد: در شهرستان قروه بالغ بر ۹۴ هزار هکتار امسال زیر کشت گندم رفته است که از این میزان ۱۲۴۰۰ هکتار آن گندم آبی و ۸۲۰۰۰ هکتار به صورت گندم دیم می‌باشد.

وی افزود:در هشت رقم گندم کشت وبافت ایرانی و کشت و بافت خارجی کشت شده است.مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قروه به کشاورزان پیشنهاد کرد که از کود‌های ازوته و فسفره برای کشت پاییزه استفاد کنند.

محمدی بیان کرد: کارشناسان جهاد کشاورزی با حضور در زمین‌های کشاورزی توصیه‌های فنی لازم را در خصوص بذر اصلاح شده، زمان مناسب کشت و روش‌های نوین ابیاری ارایه می‌دهند.

معون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان نیز اظهار کرد: بیش از ۲۰ هزار تن بذور اصلاح شده گندم ابی و دیم باهمکاری شرکت‌های فراوری تامین و در اختیار کشاوارزان گرفته است.

احمدی افزود: از سهمیه ۱۲۷ هزار تنی تا کنون بیش ۷۰ هزار تن کود‌های شیمایی اذوته، فسفاته و پتاسه تامین شده و دسرس کشاورزان است.