به گفته مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قروه، با فرا رسیدن فصل پاییز کشت پاییزه گندم دیم و آبی در شهرستان قروه آغاز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی -  ابوذر محمدی اظهار کرد: در شهرستان قروه بالغ بر ۹۴ هزار هکتار امسال زیر کشت گندم رفته است که از این میزان ۱۲۴۰۰ هکتار آن گندم آبی و ۸۲۰۰۰ هکتار به صورت گندم دیم می‌باشد.

وی افزود:در هشت رقم گندم کشت وبافت ایرانی و کشت و بافت خارجی کشت شده است.مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قروه به کشاورزان پیشنهاد کرد که از کود‌های ازوته و فسفره برای کشت پاییزه استفاد کنند.

محمدی بیان کرد: کارشناسان جهاد کشاورزی با حضور در زمین‌های کشاورزی توصیه‌های فنی لازم را در خصوص بذر اصلاح شده، زمان مناسب کشت و روش‌های نوین ابیاری ارایه  می‌دهند.

معون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان نیز اظهار کرد: بیش از ۲۰ هزار تن بذور اصلاح شده گندم ابی و دیم باهمکاری شرکت‌های فراوری تامین و در اختیار کشاوارزان گرفته است.

احمدی افزود: از سهمیه ۱۲۷ هزار تنی تا کنون بیش ۷۰ هزار تن کود‌های شیمایی اذوته، فسفاته و پتاسه تامین شده و دسرس کشاورزان است.

 

 

برچسب ها: کردستان ، کشت گندم ، جهاد کشاورزی
خبرهای مرتبط
اجرای طرح توسعه کشت گیاه روغنی کاملینا در اراضی دیم کردستان
واریز بیش از ۱۲ هزارمیلیارد ریال به خزانه دولت از محل فروش جایگاه‌های مرزی منطقه کردستان
بهره‌برداری اصولی از اراضی، شرط موفقیت طرح‌های غیرکشاورزی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۲ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
چرا با کشاورزان مصاحبه نمی کنید
فقط به این آمارهای اتکا می کنید؟
۰
۰
پاسخ دادن
کمبود زورخانه مهمترین معضل رشته زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی در کشور است
پویش سراسری «گرمای دل‌ها» همزمان با شروع فصل سرما
جریمه ۱۳۰ میلیارد تومانی واحد‌های صنفی متخلف در کردستان
آخرین اخبار
کمبود زورخانه مهمترین معضل رشته زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی در کشور است
پویش سراسری «گرمای دل‌ها» همزمان با شروع فصل سرما
جریمه ۱۳۰ میلیارد تومانی واحد‌های صنفی متخلف در کردستان