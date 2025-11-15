باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با برگزاری چهل و سومین کنفرانس عمومی یونسکو روز ششم نوامبر ۲۰۲۵ (۱۵ آبان ۱۴۰۴) در سمرقند، «منشور کوروش کبیر» ثبت جهانی شد.

ثبت این منشور با حمایت وزیر علوم و رئیس کمیسیون ملی یونسکو در ایران و تلاش‌های حسن فرطوسی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران به نتیجه رسید.

نوذر شفیعی، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی و عضو گروه آموزشی مطالعات منطقه‌ای، درباره اهمیت ثبت منشور حقوق بشر کوروش و تاثیرات این اقدام بر هویت‌یابی نسل جوان ایرانی و تقویت وطن‌دوستی آنها گفت: اگر به جوانان اجازه و امکان داده شود، خودشان مسیر مناسب را پیدا می‌کنند.

وی افزود: نسل نو به طور طبیعی هویت خود را در گذشته جست‌و‌جو می‌کند و خوشبختانه تاریخ ایران چنان درخشان است که جوانان به آن افتخار می‌کنند.

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران گفت: آنچه امروز تحت عنوان منشور کوروش ثبت جهانی شده، تنها رونمایی از واقعیتی است که نسل جوان ایران پیش از این باور داشت و تا حدی نیز به آن عمل می‌کرد.

شفیعی با اشاره به اهمیت بین‌المللی این سند اظهار داشت: وقتی موضوعی در سطح جهانی مطرح می‌شود، باز هم نسل نو به آن افتخار می‌کند. انعکاس خبر رونمایی منشور، در شرایطی که اتهاماتی از سوی غرب علیه ایران مطرح می‌شد و تصویر منفی از کشور در عرصه بین‌المللی به نمایش گذاشته شده بود، موجب انگیزه و افتخار جوانان می‌شود و آنان را به حب وطن و جان‌فشانی برای ایران تشویق می‌کند.

وی همچنین تأکید کرد: ثبت جهانی منشور کوروش، در حقیقت رونمایی از روایتی درباره ایران است که حتی در داخل کشور نیز به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته بود. این منشور به طور قطع قدرت نرم ایران را در عرصه بین‌المللی به نمایش می‌گذارد و نشان می‌دهد ایران در دوران‌های بسیار دور، پیش از شکل‌گیری بسیاری از کشورها، دارای تمدنی پیشرفته بوده است.

شفیعی تصریح کرد: جهان می‌تواند از طریق این سند با ویژگی‌های شخصیتی، مرام سیاسی و اجتماعی ایران آشنا شود و به قاعده تأثیر مثبتی بر وجهه ایران در سطح بین‌المللی داشته باشد.

منبع: ایرنا