دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران معتقد است ثبت منشور کوروش به عنوان نخستین سند حقوق بشر در تاریخ، نه تنها باعث افتخار نسل جوان ایران می‌شود، بلکه قدرت نرم کشور را در عرصه بین‌المللی به نمایش می‌گذارد و تصویری مثبت از تاریخ و هویت ایران ارائه می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با برگزاری چهل و سومین کنفرانس عمومی یونسکو روز ششم نوامبر ۲۰۲۵ (۱۵ آبان ۱۴۰۴) در سمرقند، «منشور کوروش کبیر» ثبت جهانی شد.

ثبت این منشور با حمایت وزیر علوم و رئیس کمیسیون ملی یونسکو در ایران و تلاش‌های حسن فرطوسی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران به نتیجه رسید.

نوذر شفیعی، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی و عضو گروه آموزشی مطالعات منطقه‌ای، درباره اهمیت ثبت منشور حقوق بشر کوروش و تاثیرات این اقدام بر هویت‌یابی نسل جوان ایرانی و تقویت وطن‌دوستی آنها گفت: اگر به جوانان اجازه و امکان داده شود، خودشان مسیر مناسب را پیدا می‌کنند.

وی افزود: نسل نو به طور طبیعی هویت خود را در گذشته جست‌و‌جو می‌کند و خوشبختانه تاریخ ایران چنان درخشان است که جوانان به آن افتخار می‌کنند.

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران گفت: آنچه امروز تحت عنوان منشور کوروش ثبت جهانی شده، تنها رونمایی از واقعیتی است که نسل جوان ایران پیش از این باور داشت و تا حدی نیز به آن عمل می‌کرد.

شفیعی با اشاره به اهمیت بین‌المللی این سند اظهار داشت: وقتی موضوعی در سطح جهانی مطرح می‌شود، باز هم نسل نو به آن افتخار می‌کند. انعکاس خبر رونمایی منشور، در شرایطی که اتهاماتی از سوی غرب علیه ایران مطرح می‌شد و تصویر منفی از کشور در عرصه بین‌المللی به نمایش گذاشته شده بود، موجب انگیزه و افتخار جوانان می‌شود و آنان را به حب وطن و جان‌فشانی برای ایران تشویق می‌کند.

وی همچنین تأکید کرد: ثبت جهانی منشور کوروش، در حقیقت رونمایی از روایتی درباره ایران است که حتی در داخل کشور نیز به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته بود. این منشور به طور قطع قدرت نرم ایران را در عرصه بین‌المللی به نمایش می‌گذارد و نشان می‌دهد ایران در دوران‌های بسیار دور، پیش از شکل‌گیری بسیاری از کشورها، دارای تمدنی پیشرفته بوده است.

شفیعی تصریح کرد: جهان می‌تواند از طریق این سند با ویژگی‌های شخصیتی، مرام سیاسی و اجتماعی ایران آشنا شود و به قاعده تأثیر مثبتی بر وجهه ایران در سطح بین‌المللی داشته باشد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: حقوق بشر ، منشور حقوق بشر
خبرهای مرتبط
جلالیان:
عفو محکومان امنیتی نشان‌دهنده نگاه ویژه به حقوق شهروندی است
حامیان نمادین حقوق زنان، پیشتاز در قاچاق انسان + فیلم
نگاه سیاسی غرب به مسئله حقوق بشر + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
راه‌اندازی پلتفرم ملی آموزش المپیاد برای همه دانش‌آموزان کشور
تولید سازه‌های مقاوم در برابر زلزله با نانو بتن خودتراکم
سالم‌ترین روش غذا خوردن در شب چیست؟
آغاز درمان آرتروز و فلج مغزی با سلول‌های بنیادی بند ناف در کشور
دغدغه فعالان اقتصاد دیجیتال در جلسه سران قوا چه بود؟
کشف نوع جدیدی از غار‌ها روی مریخ؛ ممکن است نخستین زیستگاه حیات خارج از زمین باشد
نمایشگاه ملی اقتصاد دریامحور؛ فرصتی استراتژیک برای تحول فناورانه و رشد صنایع دریایی
انرژی‌های تجدیدپذیر شکست ناپذیر شدند
سم آلتمن: ChatGPT ردپای خود را کمرنگ می‌کند
اهمیت حیاتی فضای سایبر در جنگ ۱۲ روزه + فیلم
آخرین اخبار
آخرین وضعیت ضریب نفوذ اینترنت در کشور
آغاز اعزام دانشجویان به سرزمین وحی با بدرقه در فرودگاه امام خمینی (ره)
اهمیت حیاتی فضای سایبر در جنگ ۱۲ روزه + فیلم
تحلیل روایت‌های معلمان دستمایه تولید دانش بومی شود
افزایش موارد آنفلوآنزا در کشور / سالمندان و بیماران زمینه‌ای بیشتر مراقب باشند
تأثیر شگفت انگیز دارو‌های کاهش وزن برای بیماران نارسایی کلیه
هر آنچه که باید درباره ویژگی چت گروهی ChatGPT بدانید
کشف نوع جدیدی از غار‌ها روی مریخ؛ ممکن است نخستین زیستگاه حیات خارج از زمین باشد
سالم‌ترین روش غذا خوردن در شب چیست؟
آغاز درمان آرتروز و فلج مغزی با سلول‌های بنیادی بند ناف در کشور
نمایشگاه ملی اقتصاد دریامحور؛ فرصتی استراتژیک برای تحول فناورانه و رشد صنایع دریایی
هوش مصنوعی، راه‌حل بنیادین اتلاف منابع و بحران‌های مالی دولت
افزایش تعداد دانشجویان دختر/ کاهش ۱۱ تا ۱۹ درصدی دانشجویان در سال جاری
فضانوردان چینی گرفتار در انتظار قایق نجات
تولید سازه‌های مقاوم در برابر زلزله با نانو بتن خودتراکم
سم آلتمن: ChatGPT ردپای خود را کمرنگ می‌کند
دغدغه فعالان اقتصاد دیجیتال در جلسه سران قوا چه بود؟
انرژی‌های تجدیدپذیر شکست ناپذیر شدند
راه‌اندازی پلتفرم ملی آموزش المپیاد برای همه دانش‌آموزان کشور
راهکاری موثر برای مقابله با کم خونی + فیلم
سران قوا در جریان ظرفیت‌های عظیم اقتصاد دیجیتال و چالش‌های آن قرار گرفتند
تیم رباتیک ایران مدال طلای روبوکاپ آسیا اقیانوسیه را کسب کرد