وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طی حکمی دکتر سعید حبیبا، رئیس سازمان امور دانشجویان را به سمت رئیس شورای سیاستگذاری سومین جایزه ملی ثریا در سال ۱۴۰۴ منصوب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی سازمان امور دانشجویان، طی حکمی از سوی دکتر سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر سعید حبیبا، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان به سمت رئیس شورای سیاستگذاری سومین جایزه ملی ثریا در سال ۱۴۰۴ منصوب شد.

در این حکم آمده است؛ با عنایت به ماده ۸ آیین‌نامه «تسهیل جذب دانشجویان بین المللی»، مصوب هیئت وزیران به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳، همچنین نظر به تخصص و تجارب جناب عالی در حوزه دانشجویان بین‌الملل، به موجب این حکم به سمت رئیس شورای سیاستگذاری سومین جایزه ملی ثریا در سال ۱۴۰۴منصوب می‌شوید. انتظار می‌رود با سیاستگذاری در چارچوب شاخص‌ها و معیار‌های تعیین شده داوری انتخاب دانشگاه‌های برتر به نیکی اجرا شود.

شایان ذکر است که سومین جایزه ملی ثریا با اهداف گفتمان‌سازی در حوزه جذب دانشجویان بین‌الملل، معرفی ظرفیت‌های آموزش عالی کشور در تحصیل، ایجاد ساختار بازاریابی جذب دانشجوی بین‌الملل، حضور فعال مراکز دانشگاهی در عرصه‌های بین المللی، تحقق مرجعیت علمی و گسترش دیپلماسی علمی- دانشجویی برنامه‌ریزی شده است. بی‌شک، سلامت و اتقان فرآیند داوری و انتخاب دانشگاه‌های برتر نخستین گام در دستیابی به اهداف جشنواره یاد شده است. تندرستی و توفیق روز افزون جناب عالی را از خداوند منان خواستار است.

همچنین دکتر حبیبا، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان طی احکامی، دکتر عباس قنبری باغستان معاون بورس و امور دانشجویان خارج را به عنوان دبیر شورای سیاستگذاری، دکتر سید محمدباقر جعفری مدیرکل امور دانشجویان بین‌الملل به عنوان دبیر شورای اجرایی و دکتر رسول رسولی پور مشاور رئیس سازمان در امور بین‌الملل را به سمت دبیر اجرایی هیئت داوران در سومین جایزه ملی ثریا در سال ۱۴۰۴ منصوب کرد.