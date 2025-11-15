به همت مهندسان ومتخصصان ایرانی از ابتدای سال ۵ فروند هواپیمای زمین گیر به چرخه هوایی کشور بازگشته و تا پایان سال هم ۳ فروند دیگر اضافه خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - یکی از مهمترین اقدامات و گامها در صنعت هوایی کشور، افزایش ظرفیت ناوگان هوایی و تعداد صندلیهای پروازی است. در همین راستا، اقدامات متعددی از سوی شرکتهای هواپیمایی انجام شده است؛ بهگونهای که ایرلاینها با استفاده از ظرفیت و توان مهندسی خود، اقدام به اورهال و نوسازی ناوگان هوایی کردهاند. این امر زمینهساز افزایش تعداد صندلیها و تقویت توان حملونقل هوایی کشور شده است.
پیش از این، رئیس سازمان هواپیمایی کشور اعلام کرده بود که در تلاش برای افزایش تعداد ناوگان هوایی هستیم و در این زمینه از تمامی ظرفیتها برای افزایش تعداد صندلیها و ناوگان فعال استفاده خواهیم کرد.
حسین پورفرزانه رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص افزایش تعداد ناوگان هواپیمایی، دو هدف افزایش کمّی و کیفی ناوگان دنبال میشود که هر دو به صورت توأمان در حال انجام است، اکنون با افزایش نرخ ورود هواپیما، به موضوع افزایش کمیت ناوگان سرعت دادهایم و امسال بیش از نیاز کشور هواپیما خواهیم داشت.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: این سازمان نیاز و تقاضای مبتنی بر استانها را از سال ۱۴۰۱ رصد کرده و تقاضای صنعت هواپیمایی کشور را بر اساس ساعت پروازی و مسیر پروازی استخراج کرده است که به آن «پرواز نرمال» اطلاق میشود.
پورفرزانه اضافهکرد: در مواقعی از سال نیز شاهد افزایش موج تقاضا برای پروازها هستیم؛ به طور مثال در ایام نوروز، در ایام حج و همچنین اربعین نیاز به هواپیما برای پوشش مراسم و تقاضای مسافران بیشتر میشود.
وی با بیان اینکه در دیگر کشورها که با مشکل تحریم مواجه نیستند، در چنین شرایطی از شرکتها و کشورهای دیگر کمک گرفته و به پوشش تقاضا میپردازند گفت: با در نظر گرفتن شرایط نرمال پروازها و شرایط موج پروازها، نیاز کشورمان زیر ۲۰۰ فروند هواپیما است و عددی همچون ۵۵۰ فروند مبنای علمی ندارد.
وی گفت: نکتهای که از آن غافل هستیم، هواپیماها باید در دسترس باشند و بتوانند به صورت نرمال ۶ لگ در روز پرواز داشته باشند، اما اگر به سه لگ پرواز در روز کاهش یابد انگار نیازمند یک فروند هواپیمای دیگر هستیم.
بر اساس این گزارش، بسیاری از شرکتهای هواپیمایی گامهای مؤثری در بهبود و نوسازی ناوگان هوایی برداشتهاند، که خود موجب تقویت این بخش و توسعه صنعت هوایی کشور شده است.
در همین راستا، سیامند عبداللهزاده، مدیرعامل قشمایر، با اشاره به اینکه پنجمین فروند از هواپیماهای زمینگیر این شرکت در کمتر از ۹ ماه به ناوگان پروازی بازگشته است، گفت:«با این اقدام، نهتنها رکورد جدیدی در حوزه عملیاتی ثبت شد، بلکه ظرفیت ناوگان هوایی کشور بهطور مؤثری تقویت شده و الگویی عملی برای خودکفایی در شرایط تحریم رقم خورده است.»
او افزود: «به همت مهندسان و متخصصان ایرانی، در بازه زمانی کمتر از یک سال، پنج فروند از هواپیماهای زمینگیر به چرخه پروازی بازگردانده شد وشرکت های هواپیمایی در جایگاه یکی از پیشروترین شرکتهای صنعت هوانوردی داخلی قرار گرفت.»
عبداللهزاده توضیح داد: «پنجمین فروند از هواپیماهای زمینگیر که به چرخه پروازی بازگشت، Avro RJ100 بود که در آبان ۱۴۰۴ با موفقیت عملیاتی شد. این هواپیما پیش از این، بهدلیل انجام چکهای سنگین و کمبود قطعات، به مدت دو سال و سه ماه زمینگیر بود. این عملکرد نشاندهندهی کارایی بالای فرآیندهای فنی داخلی و هماهنگی زنجیره تأمین قطعات با اتکا به ظرفیتهای بومی است.»
او افزود: «چهار فروند دیگر نیز از بهمنماه ۱۴۰۳ که مسئولیت مدیریت شرکت را بر عهده گرفتم، به چرخه پرواز بازگشتهاند و عملکردی درخشان داشتهاند:اولین هواپیما، فوکر ۱۰۰ (F100) بود که در ۲۳ اسفند ۱۴۰۳ به چرخه پروازی اضافه شد و طی حدود ۸ ماه، بیش از ۱۱۰۰ پرواز انجام داده و حدود ۹۵ هزار مسافر را جابهجا کرده است.دومین هواپیما، ایرباس ۳۰۰–۶۰۰ (A306) بود که در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۴ وارد ناوگان شد و تاکنون با حدود ۱۵۰ پرواز، نزدیک به ۴۵ هزار مسافر را جابهجا کرده است.
وی ادامه داد:سومین هواپیما، آر.جی ۱۰۰ (Avro RJ100) بود که یک روز پس از ایرباس ۳۰۰–۶۰۰، در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۴، به چرخه پروازی اضافه شد و تاکنون با بیش از ۷۷۰ پرواز، حدود ۸۵ هزار مسافر را جابهجا کرده است.چهارمین هواپیما نیز فوکر ۱۰۰ (F100) بود که در ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ به آسمان بازگشت و طی دو ماه فعالیت و با انجام بیش از ۲۹۰ پرواز، حدود ۳۰ هزار مسافر را جابهجا کرده است.سرانجام در آبان ۱۴۰۴، پنجمین فروند از هواپیماهای زمینگیر قشمایر نیز به چرخه پروازی بازگشت.»
به گفتهی او، بازگشت این هواپیماها به ناوگان هوایی کشور تاکنون در مجموع، بیش از ۲۵۵ هزار مسافر را جابهجا کرده است که موفقیتی بزرگ برای صنعت هوایی و حوزه حملونقل کشور در مدت ۹ ماه به شمار میرود.
عبداللهزاده تأکید کرد: «این اقدامات در راستای اجرای بازرسیها و تعمیرات سنگین (C-Check) با استفاده از زیرساختهای داخلی و بدون وابستگی به خدمات خارجی انجام شده و مفهوم مدیریت ناوگان دادهمحور را در صنعت هوانوردی ایران عملیاتی کرده است. پیشبینی میشود تا پایان سال ۱۴۰۴، سه فروند دیگر از هواپیماهای باریکپیکر و پهنپیکر به ناوگان هوایی کشور افزوده شوند.»
تکمیل ناوگان هوایی و اضافه شدن صندلی به حوزه حملونقل هوایی یکی از مهم ترین اقدامات در صنعت هوایی کشور به شمار می رود چراکه در حال حاضر به دلیل عدم هماهنگی بین عرضه و تقاضا در حوزه حملونقل هوایی این صنعت با مشکلاتی مواجه شده و همواره بسیاری از مسافران به دلیل کمبود بلیت امکان خرید ندارند این در حالیست که بخش زیادی از شرکتهای هواپیمایی هم طی چند سال اخیر به دلیل کمبود ناوگان فعال با ۱۰۰ درصد ظرفیت هوایی پرواز می کنند.