باشگاه خبرنگاران جوان - نشمیل احمدیانی ظهار کرد: با نفوذ سامانه بارشی از صبح روز شنبه شاهد بارش باران در سطح استان خواهیم بود که شدت و میزان آن در نیمه غربی کردستان بیشتر از سایر نقاط پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: این سامانه تا عصر دوشنبه در استان فعال خواهد بود و نوع مخاطره آن شامل بارش باران، احتمال وقوع رعد و برق، احتمال بارش برف و کولاک در نواحی مرتفع غربی، شمالی و مرکزی استان به ویژه در انتهای فعالیت سیستم بارشی است.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هواشناسی کردستان تصریح کرد: وزش باد شدید، تندوزه، مه‌گرفتگی و کاهش محسوس دما از دیگر پیامد‌های فعالیت این سامانه خواهد بود که کاهش میانگین دما در طول روز به میزان پنج تا شش درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.

احمدیانی مناطق اثرپذیر را تمامی شهرستان‌های استان به‌ویژه بانه، مریوان، سروآباد، سقز، سنندج، کامیاران و ارتفاعات شمالی و غربی عنوان کرد و افزود: احتمال آب‌گرفتگی معابر، رواناب‌های سطحی، لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید افقی در گردنه‌ها به‌دلیل مه‌گرفتگی و کولاک برف وجود دارد.

وی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی برای این سامانه گفت: شهروندان از سفر‌های غیرضروری به‌ویژه در مسیر‌های کوهستانی خودداری کرده و ضمن رعایت نکات ایمنی، نسبت به اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه و به همراه داشتن پوشش گرم در مسافرت‌های ضروری برای کاهش خسارات احتمالی اقدام کنند.