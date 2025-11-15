آبخیزداری راهی برای نجات منابع آبی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u00a0- \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u0637\u0631\u062d\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0622\u0628\u062e\u06cc\u0632\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0628\u0647 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0645\u0647\u0645\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0634\u200c \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0645\u062f\u06cc\u0631\u06cc\u062a \u0635\u062d\u06cc\u062d \u0645\u0646\u0627\u0628\u0639 \u0622\u0628 \u0648 \u062e\u0627\u06a9 \u062f\u0631 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u062c\u0646\u0648\u0628\u06cc \u062a\u0648\u0627\u0646\u0633\u062a\u0647 \u00a0\u0646\u0642\u0634 \u0645\u0648\u062b\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u062a\u063a\u0630\u06cc\u0647 \u0633\u0641\u0631\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0622\u0628 \u0632\u06cc\u0631\u0632\u0645\u06cc\u0646\u06cc \u062f\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0628\u0627\u0634\u062f.\n\u00a0\n