روش تشخیص یک انار قرمز و شیرین و رسیده + فیلم

تولید کننده انار در مورد تشخیص انار خوب توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد روستایی گرایلو، تولید کننده انار با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در خصوص تشخیص انار خوب نکاتی بیان کرد.

 

 

 

