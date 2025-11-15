باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، در حالی خواستار صلح با ایالات متحده شد که تنش‌ها بین کاراکاس و واشنگتن در پی افزایش حضور نظامی آمریکا در کارائیب و شایعات درباره یک مداخله نظامی احتمالی علیه کشورش در حال افزایش است.

مادورو در شبکه تلویزیونی دولتی ونزوئلانا د تلویزیون گفت: «نقض حقوق بشر و قوانین بین‌المللی توسط دولت آمریکا، نه علیه مادورو، ونزوئلا، یا حتی آمریکای جنوبی و کارائیب، بلکه علیه تمام بشریت است.» مادورو به زبان انگلیسی گفت: «ونزوئلا صلح می‌خواهد» و افزود: «نه جنگ».

در همین حال، دونالد ترامپ، همتای آمریکایی مادورو، فاش کرد که در مورد ونزوئلا «تصمیم خود را گرفته»، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

