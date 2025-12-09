موزه نفت‌سوز‌ها در عمارت تاریخی "باغ آقا" درکرمان واقع شده است. ساختمان این موزه متعلق به اواخر دوره زندیه است و پیشتر به عنوان کنسولگری انگلیس و محل فعالیت شرکت نفت انگلیس و ایران مورد استفاده قرار می‌گرفت. پس از ملی شدن صنعت نفت، این مجموعه ابتدا در اختیار شرکت ملی نفت بود و با شکل‌گیری شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و پس از بررسی اهمیت و ارزش تاریخی عمارت "باغ آقا" تصمیم به بازسازی ساختمان گرفته شد. از سال ۱۳۹۴ با همکاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، بازسازی این بنا آغاز و پس از آن به موزه نفت‌سوز‌ها تبدیل شد. در این موزه بیش از ۳۰۰ دستگاه نفت‌سوز تاریخی با کاربرد‌های مختلف که از ۱۶ استان کشور جمع‌آوری شده‌اند، به نمایش درآمده است. چیدمان ویترین‌ها به گونه‌ای طراحی شده است که توالی پیشرفت وسایل نفت سوز را در طول زمان نشان می‌دهد.