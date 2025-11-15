سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال همچنان به کار خود در این باشگاه ادامه خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از استعفای علی نظری جویباری از مدیرعاملی باشگاه استقلال، علی تاجرنیا با حفظ سمت ریاست هیئت‌مدیره، به عنوان سرپرست جدید مدیرعاملی این باشگاه معرفی شد.

نظری جویباری پیش‌تر اعلام کرده بود که دوره سرپرستی او تا ۲۲ آبان بوده و پس از آن باید مدیرعامل جدید انتخاب می‌شد، اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد این موضوع صحت ندارد. بر این اساس، سرپرستی تاجرنیا تمدید شده و مدیران هلدینگ مالک باشگاه هنوز به جمع‌بندی نهایی درباره انتخاب مدیرعامل جدید نرسیده‌اند.

با توجه به عملکرد موفق تاجرنیا در دوران مدیریت، مدیران هلدینگ معتقدند او گزینه مناسب برای مدیرعاملی است و در صورت اعلام رضایت خود، حکم مدیرعاملی وی صادر خواهد شد.

تاجرنیا تاکنون چندین بار اعلام کرده که تمایلی به قبول این مسئولیت ندارد، اما باید دید در نهایت آیا حاضر خواهد شد بر صندلی مدیرعاملی استقلال تکیه بزند یا خیر.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
خبرهای مرتبط
دعوت از ۴ فوتبالی دیگر به کمیته اخلاق
پیام تاجرنیا خطاب به هواداران دو تیم استقلال و پرسپولیس
تراکتور برترین باشگاه ایران در ۲۰۲۵/ پاری‌سن‌ژرمن در صدر جهان
اینانلو:
بازی جام حذفی را برای برطرف شدن شائبه ها خارج از تبریز برگزار کنند
زنوزی:
امسال باشگاه تراکتور ۸۰۰ میلیارد تومان هزینه کرده است/ بیرانوند در پرونده شکایت پرسپولیس برنده می‌شود
باشگاه پرسپولیس: هیچ برد و باختی ارزش خدشه‌دار شدن حرمت انسان‌ها را ندارد
رحیم پور:
قلعه نویی از انتقادات با صبر و حوصله استفاده کند/ بازی با ازبکستان کمکی به تیم ملی فوتبال نمی‌کند
اسدی:
سرمربیگری پرسپولیس برای هاشمیان زود بود/ اوسمار سیستم هجومی را اجرا می‌کند
جریمه استقلال، سپاهان و فولاد توسط کمیته انضباطی
۲ بازیکن سرخابی در خطر از دست دادن بازی دربی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
چهارمی ایران در پایان روز هفتم بازی‌های کشور‌های اسلامی
قلعه نویی از انتقادات با صبر و حوصله استفاده کند/ بازی با ازبکستان کمکی به تیم ملی فوتبال نمی‌کند
دلبری اورونوف از مشتریان آسیایی/ کار پرسپولیس سخت شد
کرواسی به جام جهانی صعود کرد/ هلند و آلمان در یک صدمی صعود مستقیم+ فیلم
گل گهر حریف تدارکاتی امروز پرسپولیس در آزادی است
تیم ملی کشتی آزاد راهی عربستان شد
پرس از ریاست رئال کنار می‌کشد
گتوزو: قوانین را برای صعود ایتالیا تغییر دهید!
ناگلزمن: هرگز برای تساوی بازی نمی‌کنیم
الاتحاد بی خیال تمدید قرارداد با بنزما!
آخرین اخبار
پایان کار ورزشکاران دو اتلون ایران در بازی‌های اسلامی؛ چهارمی بهترین عنوان برای ایران
پیام تاجرنیا خطاب به هواداران دو تیم استقلال و پرسپولیس
سایت یونانی: طارمی در امارات درخشید
تیم‌های ملی دوومیدانی، پارادوومیدانی، شمشیربازی و بسکتبال وارد ریاض شدند
پنجمین جام جهانی برای مودریچ ۴۰ ساله
کومان: بیشتر ناراحتم تا خوشحال
پایان مصدومیت ستاره تکنیکی تیم ملی
۳ غایب سرشناس فرانسه برای دیدار پایانی انتخابی جام جهانی
گتوزو: قوانین را برای صعود ایتالیا تغییر دهید!
تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران سوم آسیا شد
الاتحاد بی خیال تمدید قرارداد با بنزما!
دلبری اورونوف از مشتریان آسیایی/ کار پرسپولیس سخت شد
تیم ملی کشتی آزاد راهی عربستان شد
پرس از ریاست رئال کنار می‌کشد
ناگلزمن: هرگز برای تساوی بازی نمی‌کنیم
کرواسی به جام جهانی صعود کرد/ هلند و آلمان در یک صدمی صعود مستقیم+ فیلم
گل گهر حریف تدارکاتی امروز پرسپولیس در آزادی است
قلعه نویی از انتقادات با صبر و حوصله استفاده کند/ بازی با ازبکستان کمکی به تیم ملی فوتبال نمی‌کند
چهارمی ایران در پایان روز هفتم بازی‌های کشور‌های اسلامی
چهار مدال موی تای ایران نقره شد/ هر چه زدند طلا نشد!
ازبکستان حریف ایران در تورنمنت امارات
گواردیولا خواستار همبستگی مردم اسپانیا با فلسطین شد
رونمایی کتاب «در بارانداز»؛ روایتی از جهان پهلوان تختی + فیلم
فوتسال دانش‌آموزان جهان؛ اولین پیروزی دختران ایران مقابل بلژیک رقم خورد
اکبری به نقره موی‌تای رسید
کمپ تمرینی رولرفری استایل (اگرسیو) برگزار شد
معرفی نفرات برتر مسابقات دستجات آزاد کشوری اسکیت اینلاین اسلالوم
حسن‌زاده در فینال موی‌تای نقره‌ای شد
قهرمانان رقابت‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی جوانان ایران معرفی شدند
لیموچی برنده جایزه داوطلب برتر ورزش پارالمپیکی شد