سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال همچنان به کار خود در این باشگاه ادامه خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از استعفای علی نظری جویباری از مدیرعاملی باشگاه استقلال، علی تاجرنیا با حفظ سمت ریاست هیئتمدیره، به عنوان سرپرست جدید مدیرعاملی این باشگاه معرفی شد.
نظری جویباری پیشتر اعلام کرده بود که دوره سرپرستی او تا ۲۲ آبان بوده و پس از آن باید مدیرعامل جدید انتخاب میشد، اما پیگیریها نشان میدهد این موضوع صحت ندارد. بر این اساس، سرپرستی تاجرنیا تمدید شده و مدیران هلدینگ مالک باشگاه هنوز به جمعبندی نهایی درباره انتخاب مدیرعامل جدید نرسیدهاند.
با توجه به عملکرد موفق تاجرنیا در دوران مدیریت، مدیران هلدینگ معتقدند او گزینه مناسب برای مدیرعاملی است و در صورت اعلام رضایت خود، حکم مدیرعاملی وی صادر خواهد شد.
تاجرنیا تاکنون چندین بار اعلام کرده که تمایلی به قبول این مسئولیت ندارد، اما باید دید در نهایت آیا حاضر خواهد شد بر صندلی مدیرعاملی استقلال تکیه بزند یا خیر.