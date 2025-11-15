باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - عباس علی آبادی وزیر نیرو گفت: پیش بینی این است که در این ایام بارش داشته باشیم پاییز خشکی را داشتیم وضعیت اصلا خوب نبوده است است.
او افزود: ما پنجمین سال خشکسالی را داشتیم که سبب شد مخازن ما خالی شود به لحظا علمی شرایط برای بارش مساعد است همکاران ما در حال تلاش برای استفاده از ظرفیتها برای بارورسازی ابرها هستند.
وزیر نیرو گفت: برای پروژه کلنگزنی و یک تصیفهخانه مهم به تبریز سفر میکنیم که جزئیات آن اطلاع رسانی خواهد شد.
در ادامه او بیان کرد: با بیان اینکه مساله آب در تهران به قدری حیاتی است که ما باید تمام روشهای ممکن (به شرط اقتصادی بودن) را مدنظر داشته باشیم، گفت: گاهی آب را صرف تولید برخی از اقلام کشاورزی میکنیم که به هیچ وجه اقتصادی نیست و بهتر این است که آن محصول نه تولید شود و نه صادر چرا که درآمد حاصل از آن بسیار پایینتر از هزینه صرف شده است.
علی آبادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «وزارت نیرو پیشتر اعلام کرده بود که انتقال آب از خلیج فارس به تهران مقرون به صرفه نیست، اما اخیرا نماینده رئیسجمهور در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور تاکید کرده که پروژه انتقال آب خلیج فارس به تهران تنها منبع تامینکننده مطمئن آب برای تهران است» اظهار داشت: تولید حجم قابل توجهی آب شیرین در حاشیه خلیج فارس از برنامههای مهم وزارت نیرو است؛ آب شیرینکنهای عظیمی درچابهار، بندرعباس و استان خوزستان در دست ساخت است. تلاش میکنیم بازده اقتصادی این موضوع را به قدری بالا ببریم که برای بخش خصوصی جذابیت سرمایهگذاری داشته باشد.
وزیر نیرو ادامه داد: اگر آب مناطق جنوبی را به این طریق تامین کنیم، امکان استقرار جمعیت در مناطق جنوبی کشور هم فراهم میشود و بار جمعیتی به آنجا منتقل خواهد شد؛ همچنین از آب مناطق بالادست که اکنون به این مناطق منتقل میشود نیز برای تامین آب تهران و مناطق شمالی کشور بهره گرفته خواهد شد که البته همه این موضوعات نیاز به کار کارشناسی دقیق دارد.
علیآبادی تصریح کرد: انتقال آب از خلیج فارس به تهران بسیار گران است و به هیچ وجه مقرون به صرفه نیست، اما هنگامی که موضوع جان انسانها باشد، هر کاری لازم باشد انجام خواهیم داد. اما نباید فراموش کنیم که در صورت انتقال، این آب برای کشاورزی و یا مصارف غیرضرور نباید مورد استفاده قرار گیرد.