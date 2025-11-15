پسران ایران در مسابقات دو اتلون بازی‌های همبستگی اسلامی در کسب مدال ناکام ماندند.

باشگاه خبرنگاران جوان - صبح امروز ۲۴ آبان سه ملی‌پوش دواتلون پسران ایران شامل فرید هادی پور، میثم رضایی و محمد امین صدر امین از ساعت ۸:۳۰ به وقت محلی در سند اسپورت پارک ریاض به مصاف رقبا رفتند.

در پایان دوی ۵ کیلومتر و دوچرخه‌سواری ۲۰ کیلومتر میثم رضایی با اختلاف بسیار کم نسبت به نفر سوم به عنوان چهارم رسید. محمد صدر امین هم که فاصله کمی با رضایی داشت، در رده پنجم ایستاد. آخرین شرکت کننده ایران فرید هادی‌پور بود که در رده دهم قرار گرفت. در این مسابقات ۱۷ ورزشکار شرکت کرده بودند که مدال طلا به ورزشکار مراکشی محمد نمسی رسید. بعد از او مدال نقره و برنز هم به دو ورزشکار ترکیه‌ای رسید.

در‌ای مسابقات ابتدا ورزشکاران ۲.۵ کیلومتر مسیر را دویدند. سپس ورزشکاران وارد بخش دوچرخه‌سواری شدند و پس از رکاب‌زدن ۲۰ کیلومتر، وارد بخش پایانی مسابقه شدند. در این مسابقات که برای اولین‌بار وارد بازی‌ها شده بود، شش ورزشکار داشت؛ سه نفر در پسران و سه نفر هم در دختران که هیچکدام موفق به کسب مدال نشدند. آنتونیو آرمانی، رئیس کنونی ترای اتلون و همچنین ماریسول کاسادو رئیس سابق اتحادیه جهانی ترای اتلون نیز در این مسابقات حضور داشتند.

برچسب ها: مسابقات دو اتلون ، بازی های کشورهای اسلامی
