شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از بلاتکلیفی دانشجویان بخش بین الملل دانشگاه پیام نور ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است تعداد کثیری از دانشجویان تحصیلات تکمیلی در بخش بین الملل دانشگاه پیام‌نور نسبت به وضعیت تاخیر در صدور مدارک خود گلایه دارند. دانشجویانی که پس از گذراندن واحد‌های درسی، دفاع از پایان‌نامه و تکمیل تمام مراحل اداری، هم اکنون در وضعیت نامشخص قرار گرفتند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام ما ۴۰۰۰ هزار دانشجوی بین الملل دانشگاه پیام نور همچنان بلاتکلیف و بدون مدرک ماندیم. لطفا صدای ما باشید تا این مشکل ما برطرف شود.

