شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از بلاتکلیفی دانشجویان بخش بین الملل دانشگاه پیام نور ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است تعداد کثیری از دانشجویان تحصیلات تکمیلی در بخش بین الملل دانشگاه پیام‌نور نسبت به وضعیت تاخیر در صدور مدارک خود گلایه دارند. دانشجویانی که پس از گذراندن واحد‌های درسی، دفاع از پایان‌نامه و تکمیل تمام مراحل اداری، هم اکنون در وضعیت نامشخص قرار گرفتند.
با سلام و احترام ما ۴۰۰۰ هزار دانشجوی بین الملل دانشگاه پیام نور همچنان بلاتکلیف و بدون مدرک ماندیم. لطفا صدای ما باشید تا این مشکل ما برطرف شود.

 

 

تبادل نظر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۶ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
ما ۴۰۰۰ هزار دانشجوى کارشناس ارشد و دکترا بين الملل پيام نور همجنان بلاتكليف و بدون مدرك مانديم
لطفا صدای ما باشید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بیتا
۱۴:۳۱ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
ما خواهان عدالتیم عمر وانرژی وامید وهذینه این همه انسان مسخره نیست
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۸ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
ما ۴۰۰۰ هزار دانشجوى کارشناس ارشد و دکترا بين الملل پيام نور همجنان بلاتكليف و بدون مدرك مانديم
لطفا صدای ما باشید

۰

۰
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
کبیری
۰۹:۰۵ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
ما ۴۰۰۰دانشجو قربانی شدیم ابرو عمرو پول ما رفت وهیج کسی پاسخگو نیست
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۴ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
درود باید کسی صدای ما دانشجویان ارشد ودکترا واحد بین لملل پیام نور باشه بلاتکلیفی در مدیریت و تصمیم گیری دانشگاه جای تعجب وشگفتی ست
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
امید
۰۸:۳۸ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
با سلام
لطفآ رسیدگی و همکاری بفرمایید
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
احمد محمودیان
۰۸:۱۸ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
ما دانشجویان پیام نور بین الملل نگران و بلاتکلیفیم
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۶ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
ما ۴۰۰۰ هزار دانشجوى کارشناس ارشد و دکترا بين الملل پيام نور همجنان بلاتكليف و بدون مدرك مانديم
لطفا صدای ما باشید
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمدشهیدی
۰۸:۱۵ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
باسلام وعرض ادب خدمت تمام دانشجویان.
دوستان بیاییددست به دست هم بدهیم وبه تهران برویم .ودر وزات خانه علوم بمانیم تا تکلیف مان مشخص شود.وگرنه مثل این یکسال گذشته هم می آیند و قول میدهمد و میروند.یاعلی
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
دانشجویان بلاتکلیف
۰۸:۱۲ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
خواهشمندم با مسئولین ذی ربط ( البت اگر مسئولین احساس مسئولیت کنند) مصاحبه کنید و جهت پایان دادن به این کش و مکش کمک حال دانشجویان باشید.
۰
۲
پاسخ دادن
Germany
معصومه
۰۸:۱۰ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
لطفا نسبت به وضعیت ما دانشجویان رسیدگی کنید ما ۴۰۰۰۰ دانشجو بدنبال احقا حقمون که مدرک تحصیلی مون هست هستیم لطفا صدای ما باشین
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
امین میرهاشمی
۰۸:۰۶ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
سلام وعرض ادب ،لطفا صدای ما۴۰۰۰هزارنفردانشجویان ارشد ودکتری باشیدودرگرفتن وصدورمدرک برای ارشد وادامه تحصیل وبرگزاری آزمون جامع برای دکتری مارایاری کنید.دانشجویان ارشدودکتری دانشگاه پیام نورواحدبین الملل
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۴ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
لطفاً صدای دانشجویان باشید.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ستوده.مریم
۰۷:۵۹ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
ما ۴۰۰۰ هزار دانشجوى کارشناس ارشد و دکترا بين الملل پيام نور همجنان بلاتكليف و بدون مدرك مانديم
لطفا صدای ما باشید
۰
۲
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
زهرا
۰۷:۵۶ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
لطفا صدای ما باشید .ما بیگناه داریم مجازات میشیم.عمرمون رفت هم پولمون کسی نیست پاسخ بده
۰
۲
پاسخ دادن
