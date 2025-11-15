فواید و منافع انس با قرآن در بیانات رهبر انقلاب + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0641\u0631\u0627\u0632\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0632 \u0633\u062e\u0646\u0627\u0646 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0645\u0639\u0638\u0645 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0648 \u0627\u0634\u0627\u0631\u0647\u200c\u06cc \u0627\u06cc\u0634\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0622\u062b\u0627\u0631 \u06af\u0633\u062a\u0631\u062f\u0647\u200c\u06cc \u0627\u0646\u0633 \u0628\u0627 \u0642\u0631\u0622\u0646\u060c \u0627\u0632 \u062a\u0642\u0648\u06cc\u062a \u0627\u06cc\u0645\u0627\u0646 \u0648 \u062a\u0648\u06a9\u0651\u0644 \u062a\u0627 \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u0622\u0631\u0627\u0645\u0634 \u0642\u0644\u0628\u06cc \u0627\u0646\u0633\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f.\n