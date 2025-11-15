تیم ملی فوتبال هفت نفره کشورمان از فردا رقابت‌های خود را در بازی‌های قهرمانی آسیا _ آقیانوسیه آغاز می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال هفت نفره کشورمان که برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا اقیانوسیه در اندونزی به سر می‌برد از فردا رقابت‌های خود را آغاز خواهد کرد.
 برنامه بازی‌ها به شرح زیر است:
یکشنبه ایران _ مالزی ۱۱:۳۰ صبح به وقت ایران
دوشنبه ایران _ کره‌جنوبی ۱۱:۳۰ صبح به وقت ایران
سه شنبه ایران _ تایلند ۱۱:۳۰ صبح به وقت ایران
تیم‌های ژاپن، استرالیا و اندونزی در گروه یک هستند و تیم‌های ایران، مالزی، تایلند و کره‌جنوبی در گروه ۲ هستند.
تیم هند هم انصراف داد و به همین دلیل گروه یک شامل ۳ تیم است.
روز چهارشنبه ۲۸ آبان استراحت
روز پنجشنبه ۲۹ آبان مرحله نیمه نهایی
روز جمعه ۳۰ آبان استراحت
روز شنبه یکم آذر فینال و رده بندی

برچسب ها: تیم ملی فوتبال هفت نفره ، فوتبال هفت نفره
خبرهای مرتبط
کرمان نایب قهرمان مسابقات فوتبال هفت نفره کشور
تیم قهرمان جهان لنگ ۸ میلیارد تومان!
کرمان میزبان مسابقات قهرمانی فوتبال هفت نفره جانبازان و توان یابان کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ورزشگاه جدید پایتخت جانمایی شد
مهدی طارمی در خط مقدم المپیاکوس
ترسو‌ترین شجاعِ تاریخ فوتبال!
جدیدترین به‌روزرسانی سیدبندی جام جهانی ۲۰۲۶
اوسمار به جوانان پرسپولیس بها می‌دهد/ برگزاری بازی با تماشاگر به نفوذ مالک تراکتور برمی‌گردد
سرمربی تیم ملی فوتبال توهم دشمن تراشی دارد/ اهانت به مردم ایران اقدام زشتی است
برد پرگل هندبال ایران مقابل مالدیو
حضور یک بازیکن در ترکیب استقلال برای جام حذفی قطعی شد
فوتسال دانش‌آموزی قهرمانی جهان؛ صعود مقتدرانه پسران ایران با شکست چین‌تایپه
البیان: مهاجم ایرانی ناجی الوحده شد
آخرین اخبار
سرپرست کاروان ایران در بازی‌های ریاض: شانس ارتقاء جایگاه داریم
اسبقیان و کوهپایه‌زاده به اردوی پارادوومیدانی رفتند
پیروزی فوتبال هفت نفره ایران مقابل مالزی در قهرمانی آسیا
برد پرگل هندبال ایران مقابل مالدیو
اراک رسما میزبان شهرآورد پایتخت شد
حضور یک بازیکن در ترکیب استقلال برای جام حذفی قطعی شد
مارتینس: می‌خواهم مقابل هوادارانمان به جام جهانی برسیم
ترسو‌ترین شجاعِ تاریخ فوتبال!
اعتراض مدیر استقلال به لغو دیدار تراکتور و پرسپولیس
ورزشگاه جدید پایتخت جانمایی شد
اولین مدال کاروان ایران در جودو به دست آمد؛ سلحشور برنز گرفت
الحدادی: می‌خواهم از استقلال به تیم ملی مراکش دعوت شوم
درخشش طاهباز، غلامی و الهی در مسابقات بین‌المللی شطرنج مرسین ترکیه
جدیدترین به‌روزرسانی سیدبندی جام جهانی ۲۰۲۶
حمایت وزیر ورزش از برنامه‌های توسعه‌ای فدراسیون جودو/ تاکید بر افزایش تعاملات بین‌المللی
مهدی طارمی در خط مقدم المپیاکوس
پایان کار دو دختر تیرانداز ایران در تفنگ بادی ۱۰ متر
شکست دختر بدمینتون‌باز ایران برابر نماینده ژاپن
کانادا مغلوب ملی پوشان والیبال ساحلی ایران شد
جلال الدین ماشاریپوف آماده حضور در میادین شد
مهاجم بارسلونا خوشحال از قرار گرفتن در کنار دو رئالی
رهنما: کاراته ثابت کرد هنوز زنده است/ شرایط جهانی با بازی‌های کشور‌های اسلامی متفاوت است
البیان: مهاجم ایرانی ناجی الوحده شد
فوتسال دانش‌آموزی قهرمانی جهان؛ صعود مقتدرانه پسران ایران با شکست چین‌تایپه
اوسمار به جوانان پرسپولیس بها می‌دهد/ برگزاری بازی با تماشاگر به نفوذ مالک تراکتور برمی‌گردد
سرمربی تیم ملی فوتبال توهم دشمن تراشی دارد/ اهانت به مردم ایران اقدام زشتی است
رویارویی دوباره سینر و آلکاراس در سکانس آخر فصل
سوئیس در آستانه صعود به جام جهانی/ فرصت سوزی دانمارک و اسکاتلند + فیلم
اسپانیا در تور تفلیس روادید آمریکا را رزرو کرد/ اتریش در یک قدمی صعود و ترکیه آماده برای پلی آف + فیلم
برزیل ۲ - ۰ سنگال/ قدرت‌نمایی شاگردان آنچلوتی در لندن + فیلم