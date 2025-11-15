باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال هفت نفره کشورمان که برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا اقیانوسیه در اندونزی به سر می‌برد از فردا رقابت‌های خود را آغاز خواهد کرد.

برنامه بازی‌ها به شرح زیر است:

یکشنبه ایران _ مالزی ۱۱:۳۰ صبح به وقت ایران

دوشنبه ایران _ کره‌جنوبی ۱۱:۳۰ صبح به وقت ایران

سه شنبه ایران _ تایلند ۱۱:۳۰ صبح به وقت ایران

تیم‌های ژاپن، استرالیا و اندونزی در گروه یک هستند و تیم‌های ایران، مالزی، تایلند و کره‌جنوبی در گروه ۲ هستند.

تیم هند هم انصراف داد و به همین دلیل گروه یک شامل ۳ تیم است.

روز چهارشنبه ۲۸ آبان استراحت

روز پنجشنبه ۲۹ آبان مرحله نیمه نهایی

روز جمعه ۳۰ آبان استراحت

روز شنبه یکم آذر فینال و رده بندی