روزنامه «عکاظ» در گزارشی نوشت، تصویربرداری بدون اجازه، مطابق قوانین مربوط به «جرایم سایبری» سعودی می‌تواند تا تحمل یک سال زندان و پرداخت نیم میلیون ریال مجازات داشته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روزنامه «عکاظ» در گزارشی به پدیده تصویربرداری و انتشار بدون اجازه آن در جامعه عربستان پرداخت و ضمن مصاحبه با کارشناسان نوشت، این عمل مطابق قوانین مربوط به «جرایم سایبری» سعودی می‌تواند تا تحمل یک سال زندان و پرداخت نیم میلیون ریال (حدود ۱۵ میلیارد تومان) مجازات داشته باشد.

این گزارش افزود، در سعودی مطابق قوانین مربوط به «عفت عمومی» (ذوق العام) نیز فیلمبرداری و تصویربردادری بدون اجازه از افراد جرم‌انگاری شده است و تا دو هزار ریال (۶۰ میلیون تومان) جزای نقدی دارد.

عکاظ همچنین در مصاحبه با کارشناسان تأیید کرد، انتشار تصاویر شهروندان بدون کسب اجازه از آن‌ها، آثار اجتماعی متعدد داشته و در برخی موارد مشکلاتی را برای زندگی ایشان به وجود آمورده است.

منبع: کانال تلگرامی راوی عربستان

برچسب ها: ممنوعیت عکسبرداری ، عربستان سعودی
