باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - سمیرا رضایی، مدیر عامل یک شرکت دانش‌بنیان، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان از ارائه نسل جدید فناوری پایش خطوط انتقال آب، گاز و نفت خبر داد و گفت: این توپ هوشمند که Winball نام دارد، قادر است بدون نیاز به توقف بهره‌برداری از خطوط، کوچک‌ترین نشتی‌ها را با دقت دو لیتر در دقیقه شناسایی کند.

او افزود: Winball علاوه بر شناسایی نشت، مشکلات هیدرولیکی، انشعابات غیرمجاز و مسیر دقیق خطوط را نیز ثبت و تحلیل می‌کند. این توپ با پوشش نانویی ویژه‌ای طراحی شده که اصطکاک را کاهش داده و عملکرد ارسال و دریافت امواج را بهبود می‌بخشد و تاب‌آوری آن را در فشار‌های هیدرواستاتیکی بالا افزایش می‌دهد.

رضایی با اشاره به مزایای این فناوری بیان کرد: Winball قادر است نشت‌های بسیار کوچک را شناسایی کند و در لوله‌هایی با قطر ۲۰۰ تا ۲۴۰۰ میلی‌متر قابل استفاده است. همچنین این محصول در سال ۱۴۰۳ موفق به کسب مجوز تأییدیه کارفرما شد و صرفه‌جویی ارزی معادل ۱۰ میلیون دلار را به همراه دارد.

جزئیات بیشتر را در فیلم زیر مشاهده کنید.