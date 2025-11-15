فناوران یک شرکت دانش بنیان موفق به توسعه توپ هوشمند نشت‌یاب شده‌اند که قادر است خطوط انتقال آب، گاز و نفت را به‌صورت دقیق و سریع پایش کرده و نشت‌ها را شناسایی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی -  سمیرا رضایی، مدیر عامل یک شرکت دانش‌بنیان، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان از ارائه نسل جدید فناوری پایش خطوط انتقال آب، گاز و نفت خبر داد و گفت: این توپ هوشمند که Winball نام دارد، قادر است بدون نیاز به توقف بهره‌برداری از خطوط، کوچک‌ترین نشتی‌ها را با دقت دو لیتر در دقیقه شناسایی کند.

او افزود: Winball علاوه بر شناسایی نشت، مشکلات هیدرولیکی، انشعابات غیرمجاز و مسیر دقیق خطوط را نیز ثبت و تحلیل می‌کند. این توپ با پوشش نانویی ویژه‌ای طراحی شده که اصطکاک را کاهش داده و عملکرد ارسال و دریافت امواج را بهبود می‌بخشد و تاب‌آوری آن را در فشار‌های هیدرواستاتیکی بالا افزایش می‌دهد.

رضایی با اشاره به مزایای این فناوری بیان کرد: Winball قادر است نشت‌های بسیار کوچک را شناسایی کند و در لوله‌هایی با قطر ۲۰۰ تا ۲۴۰۰ میلی‌متر قابل استفاده است. همچنین این محصول در سال ۱۴۰۳ موفق به کسب مجوز تأییدیه کارفرما شد و صرفه‌جویی ارزی معادل ۱۰ میلیون دلار را به همراه دارد.

برچسب ها: دانش بنیان ، فناوری جدید
