سخنگوی طالبان با محکومیت حملات رژیم صهیونیستی به غزه، اسرائیل را مسئول جنایات گسترده علیه غیرنظامیان خواند و خواستار توقف پرواز پهپادهای آمریکایی در آسمان افغانستان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سخنگوی طالبان با محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی به غزه، رژیم اسرائیل را مسئول جنایات گسترده علیه غیرنظامیان دانست و خواستار کوتاه شدن دست این رژیم از فلسطین شد.

 ذبیح‌الله مجاهد بر حق مردم فلسطین تأکید کرد و مبارزه آنان برای آزادی را قابل حمایت خواند.

سخنگوی طالبان از ایران به دلیل میزبانی طولانی‌مدت از مهاجران افغان قدردانی و بر لزوم هماهنگی دو کشور برای بازگشت آنان تأکید کرد.

مجاهد پرواز پهپادهای آمریکایی را نقض حاکمیت افغانستان خواند و خواستار توقف فوری آن شد.

 وی افزود: طالبان خواهان روابط متوازن و اقتصادمحور با جهان است، اما حضور هیچ نیروی خارجی را نمی‌پذیرد.

سخنگوی طالبان همچنین سرکوب داعش در افغانستان و عدم تهدید این گروه برای منطقه را اعلام و تأکید کرد طالبان اجازه فعالیت هیچ گروه تهدیدزایی علیه همسایگان را نمی‌دهد. وی در پایان بر تقویت روابط ایران و افغانستان بر پایه اعتماد متقابل و حل مسائل از طریق گفتگو تأکید کرد.

