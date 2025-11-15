شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه تشکیل جلسه خواهد داد تا درباره پیش‌نویس طرح صلح ایالات متحده برای غزه تصمیم‌گیری کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه آینده تشکیل جلسه خواهد داد تا به بررسی پیش‌نویس طرح صلح ایالات متحده در مورد غزه بپردازد و احتمالاً در مورد آن رأی‌گیری کند. این طرح که از سوی آمریکا ارائه شده، به آینده نوار غزه و برقراری صلح پایدار در این منطقه می‌پردازد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از اعضای شورای امنیت خواسته است تا به این پیش‌نویس رأی مثبت دهند. این در حالی است که شب گذشته، کشور‌های عربی و اسلامی ضامن آتش‌بس در نوار غزه - شامل ترکیه، عربستان سعودی، قطر، مصر و اندونزی - به همراه ایالات متحده، در بیانیه‌ای مشترک از این طرح اعلام حمایت کردند.

در این بیانیه مشترک، کشور‌های مذکور ابراز امیدواری کرده‌اند که طرح پیش‌نهادی بتواند بستری برای تعیین سرنوشت فلسطینیان و تشکیل کشور مستقل فلسطین فراهم آورد. این حرکت نشان‌دهنده همگرایی بی‌سابقه میان ایالات متحده و چندین کشور کلیدی عربی و اسلامی در مورد مسئله فلسطین است.

منبع: رویترز

