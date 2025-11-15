باشگاه خبرنگاران جوان - معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در نشست مدیریتی طرح مطالعاتی بررسی وضعیت ایمنی استانهای منتخب کمیسیون ایمنی کشور که در شهر مشهد برگزار شد، از لزوم بازنگری جدی در سیاستهای کاهش تلفات سخن گفت و بر اجرای برنامههای هدفمند در این حوزه تأکید کرد.
مهدی خضری با اشاره به اینکه انتخاب استان خراسان رضوی به عنوان میزبان این جلسه بهدلیل جایگاه مهم آن در حوزه حمل و نقل بار و مسافر کشور بوده است، افزود: در ششماهه نخست سال جاری، بیش از ۱۰ هزار و ۴۱۴ نفر در اثر سوانح جادهای جان باختهاند که پنج استان تهران، خوزستان، کرمان، فارس و خراسان رضوی نسبت به شش ماه سال گذشته میزان تلفات آنها افزایشی بوده است.
وی تأکید کرد: با توجه به اینکه استانهای فوق جزء پرترددترین مسیرهای کشور هستند، این نشست به بررسی میدانی و واکاوی علل افزایش تصادفات در محورهای این استانها اختصاص پیدا کرد.
معاون حمل و نقل گفت: در دبیرخانه کمیسیون ایمنی راهها، برنامهریزی مدونی برای مدیریت ایمنی بهویژه در استانهای مسافرپذیر مانند خراسان رضوی آغاز شده است.
به گفته او، از جمله محورهای مهم اجرای طرحها، ارتقای کیفیت رویه راهها، اصلاح و بهبود مبلمان جادهای، اصلاح نقاط حادثهخیز و مدیریت سرعت در محورهای پرتصادف است.
خضری افزود: حدود ۳۰ درصد تلفات در کشور مربوط به عابران پیاده و راکبین موتور سوار است که عمدتاً بهدلیل عبور عرضی از جادهها دچار سانحه میشوند و راکبین موتورسوار نیز بدلیل عدم توجه به قوانین و مقررات، سهم بالایی در تصادفات جادهای دارند، از این رو تمام دستگاهها از جمله صدا و سیما و آموزش وپرورش باید در امر فرهنگسازی اهتمام لازم را داشته باشند.
او به برنامه آموزش دانشآموزان مدارس حاشیه راهها نیز اشاره کرد و گفت: با همکاری آموزشوپرورش، اجرای دوباره این طرح در دستور کار قرار گرفته است.
معاون حملونقل سازمان، از بهرهگیری از ظرفیت ۲۵۰۰ دوربین ثبت تخلف در جادههای کشور خبر داد و افزود: در راستای مدیریت سرعت و نظارت مؤثر، نصب یکهزار دستگاه دوربین جدید نیز در دستور کار برنامه هفتم توسعه است تا بتوانیم سرعت لحظهای و متوسط خودروها را پایش کنیم و با ارسال پیامک آنی به رانندگان متخلف به شکل معناداری از وقوع حوادث کاست.
خضری اظهار کرد: متأسفانه در چند حادثه اخیر اتوبوسها، برغم داشتن گواهی معاینه فنی، وسیله نقلیه از ایمنی کافی برخوردار نبوده که برای رفع این معضل، اصلاحات اساسی در دستورالعملهای مراکز معاینه فنی جهت ابلاغ به مراکز معاینه فنی سراسر کشور در دست اقدام است تا کنترل اصالت و نظارت دقیقتری بر نحوه انجام تستهای معاینه فنی صورت پذیرد.
معاون حملونقل سازمان راهداری و حملونقل جادهای خاطرنشان کرد: بر اساس آمار، اصلاح نقاط حادثه خیز باعث گردیده بیش از ۸۰ درصد از تلفات را در همان مقاطع کاهش یابد، اما متأسفانه نقاط جدیدی بهمرور جایگزین آنها شدهاند.
وی از برنامه مشترک سازمان راهداری حمل ونقل و پلیس راه کشور برای شناسایی ۱۰۰ محور پرحادثه کشور خبر داد و گفت: اگر این محورها از منظر ایمنی، روشنایی، بهسازی رویه آسفالت، تابلو و علائم، اصلاح هندسی دسترسیهای جادههای فرعی به اصلی، مدیریت و کنترل سرعت اصلاح شوند، پیش بینی میشود کاهش سالانه تا ۲۰ درصد از تلفات جادههای برون شهری قابل تحقق است.
