در مسابقات جهانی علوم و اختراعات اندونزی تیم‌های علمی دانش‌آموزی ایران با کسب سه مدال طلا و یک جایزه ویژه درخشش چشمگیری داشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی رشیدی‌جهان سرپرست تیم‌های علمی دانش‌آموزی ایران با اشاره به موفقیت نمایندگان کشورمان در این رقابت‌ها اظهار داشت: در این دوره از مسابقات بیش از ۸۰۰ تیم از ۲۴ کشور جهان به رقابت پرداختند و دانش‌آموزان مخترع ایرانی با کسب سه مدال طلا توانستند به افتخاری کم‌نظیر دست یابند و نام ایران را در میان برترین‌های علم و فناوری جهان مطرح کنند.

وی با بیان این که این مسابقات از ۱۲ تا ۱۵ نوامبر (۲۰تا ۲۴ آبان) در اندونزی برگزار شد، افزود: تیم‌هایی از کشورهای ایالات متحده آمریکا، چین، کره جنوبی، مکزیک، تایوان، مالزی، کانادا، لوکزامبورگ، ترکیه و چندین کشور دیگر در این رویداد جهانی حضور داشتند. تیم ایران نیز در رشته‌های زیست‌فناوری، آموزش تکنولوژی و هوش مصنوعی، ریاضیات، فنی و مهندسی، شیمی و نانو شرکت کرد و موفق شد در کنار کشورهای قدرتمندی چون چین، آمریکا، مکزیک، اندونزی و ویتنام مدال طلای اصلی مسابقات را کسب کند.

سرپرست تیم‌های علمی دانش‌آموزی ایران در ادامه اسامی مدال‌آوران کشورمان اینگونه اعلام داشت: رامان نفریه در رشته زیست‌فناوری موفق به کسب مدال طلا و جایزه ویژه مسابقات جهانی اندونزی شد. تیم متشکل از رادین عباسی و سام رشیدی در رشته فنی و مهندسی مدال طلای مسابقات را به دست آوردند و متین حیاتی نیز در رشته تکنولوژی و هوش مصنوعی با کسب مدال طلا در جمع بهترین‌های این حوزه قرار گرفت.

رشیدی‌جهان با تأکید بر سطح بالای رقابت‌ها گفت: تیم ایران با وجود شرایط بسیار سخت و رقابت با کشورهای مطرح جهان در رشته‌های تکنولوژی، فنی و مهندسی و زیست‌فناوری، توانست جایگاهی ممتاز به دست آورد. این موفقیت چشمگیر بار دیگر ظرفیت بالای علمی و پژوهشی دانش‌آموزان ایرانی را به نمایش گذاشت.

منبع:دبیرخانه تیم‌های علمی دانش‌آموزی ایران

