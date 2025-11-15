باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- علائدین رفیع زاده رئیس سازمان اداری استخدامی کشور اظهار داشت: طبق ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم، بحث فوق‌العاده خاص مطرح شده است. در این راستا، دولت مجاز به انجام این اقدام است، اما باید شرایط بودجه کشور را نیز مد نظر قرار دهیم.

وی ادامه داد: رویکردی که ما در نظر داریم برای حقوق کارمندان، با تأکیدات آقای رئیس جمهور به سمت پرداخت مبتنی بر عملکرد و آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم است. این ماده به بحث بودجه‌ریزی عملیاتی پرداخته و هدف آن بهبود وضعیت مالی کارمندان است.

رفیع زاده توضیح داد: این آیین‌نامه مربوط به این موضوع، حدود ده روز پیش در دولت تصویب شده و به زودی ابلاغ خواهد شد. ما در این مسیر سعی خواهیم کرد که بخشی از مزایای غیر حکمی را به ضریب سالیانه متصل کنیم. معمولاً این ضریب‌ها در ابتدای سال تعیین می‌شوند و ما به دنبال اضافه کردن ضریب‌های جدید در سال آینده هستیم.

وی افزود: دولت در تلاش است تا با رعایت شرایط بودجه، پرداخت‌های حقوقی کارمندان را بهبود بخشد و مزایای جدیدی را به آنها اضافه کند.