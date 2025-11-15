قالیباف تاکید کرد برای موضوع فلسطین، جنگ ۱۲ روزه و دفاع مقدس باید از فرصت کتاب استفاده کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در آیین گرامی‌داشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در تالار مشروطه مجلس شورای اسلامی گفت: باید اقرار کنیم آن‌طور که باید و شاید به مجموعه کتابخانه‌ها، کتابداری و کتابخوان‌ها توجه نشده است و این ضعف بر ما وجود دارد که باید به آن توجه کنیم.

رئیس قوه مقننه بیان کرد: ما سعی کردیم هر جا توفیق خدمت داشتیم در این عرصه تا حد توان نه اینکه کار قابل توجه انجام دادیم، اما از آن غفلت نکردیم و وظیفه خود را در جایگاهی که کتاب دارد حق مطلب را واقعا ادا نکردیم البته ما در مجلس اقداماتی را انجام دادیم، اما در سطح کشور در جایگاه مجلس باید به این بخش توجه کنیم.

رئیس مجلس اظهار کرد: در دین اسلام، کتاب، بیان، قلم، تبیین، خرد، علم و دانش در سراسر قرآن کریم امر مبارکی است و اساس بعثت در این است لذا هر تلاشی که می‌کنیم نسبت به ارزشمندی این کار شاید کاری انجام ندادیم.

قالیباف گفت: واقعیت این است که کتاب آن خرد جمعی است و این زیست بشری در اینجا تدوین شده و کتاب همه زیست بشر را در اختیار می‌گذارد و همه بحث وحی را در اختیار ما می‌گذارد و گنجینه تمام نشدنی است و وظیفه عقلی و شرعی ماست که بشریت در قبال آن مسئول است و در نظام جمهوری اسلامی باید به آن توجه کنیم.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس اظهار کرد: دانشگاه، جامعه و اجتماعی که مطمئنا که نقطه اصلی و هسته اصلی ان خانواده باشد اولین جامعه‌ای است که هر انسان با آن روبرو می‌شود و اگر این را یک دانشگاه و یک موجود زنده فرض کنیم خونی که در آن در جریان دارد کتاب است.

رئیس مجلس با بیان اینکه نقشی که اجتماع و فرهنگ کتابخوانی در جامعه دارد مهمترین نکته‌ای است که از آن مغفول هستیم، گفت: زمانی که در شهرداری با مردم سروکار داشتم و تاثیرات آن را می‌دیدیم پی بردم کتابخانه چقدر مهم است و هم کالبد و محتوای کتاب و فرصت‌هایی که می‌شود به‌دست آورد و پیش برد.

رئیس قوه مقننه بیان کرد: بعضی فکر می‌کنند فضای مجازی از ارزش کتاب خواهد کاست چون نرم‌افزارهایی که در فضای مجازی پیدا شده جایی است که کتابخوانی را می‌توان در آن گسترش داد و از جهت هویتی و شناختی مخصوصا در جنگ‌‌های امروز که جنگ‌های شناختی و روانی است باید به آن توجه کنیم.

قالیباف تصریح کرد: مثل گذشته تجزیه‌های فیزیکی ممکن است در گام‌های آخر برداشته شود، اما تردید نکنیم بزرگترین تجزیه از اذهان جامعه شروع می‌شود که در یک جنگ شناختی امروز آن را می‌بینیم.

عضو کمیسیون امروز داخلی کشور و شوراهای مجلس اضافه کرد: هر یک نفری که از جامعه جدا شود اثرات خود را می‌گذارد و اینجاست که نقش کتاب مفید مهم است و در حکمرانی باید به‌طور جد به آن توجه کنیم.

قالیباف تاکید کرد: امام خمینی (ره) به ما نشان داد که فرهنگ اصالت دارد و اصل بر اصل فرهنگی است و اصالت فرهنگی بر همه چیز اولویت دارد. در بحث حکمرانی در عرصه فرهنگ توجه کنیم که این را باور داشته باشیم لذا حکمرانی این طوری نباشد که سطحی به موضوعات فرهنگی توجه کنیم و حکمرانی باید فرهنگ پایه در همه موضوعات باشد.



رئیس مجلس اظهار کرد: آن چیزی که باعث شد در دفاع مقدس به پیروزی برسیم رویکرد فرهنگی در میدان جنگ بود. در دوران بنی‌صدر هرگز به جنگ فرهنگ‌پایه نگاه نکردیم و اجازه نگاه فرهنگ‌پایه را هم به ما نداد و حتی ادبیاتی که در هفت هشت ماه اول جنگ به کار گرفته می‌شود نسبتی با فرهنگ ما نداشت. از بعد از عزل بنی‌صدر و فرارش اگر تاریخ جنگ را نگاه کنید فرق یک حکمرانی فرهنگی در هفت هشت ماه اول جنگ با خود هشت سال جنگ است.

رئیس قوه مقننه بیان کرد: در اقتصاد و سیاست اگر ما امروز در سایست اخلاق جایی ندارد برای این است که نگاه ما به سیاست فرهنگ‌پایه نیست و اگر باشد مگر می‌شود اخلاق در آن حاکم نباشد و به این موضوعات مهم است که توجه کنیم.

قالیباف اضافه کرد: در سفر اخیر در پاکستان یک فعال فرهنگی به من گفت که اینجا کتابخانه دارند که بیش از ۶۰ هزار نسخه خطی فارسی نفیس داریم و برای نگهداری آنها حداقل مکان را ندارند. ما چطور برای دفاع از سرزمین و جغرافیای طبیعی دفاع می‌کنیم و در برابر دشمن متجاوزی که دو هزار کیلومتر تجاوز کرد در جنگ ۱۲ روزه ایستادیم و با موشک‌هایمان پاسخشان را می‌دهیم تا به این سرزمین تجاوز نکند، اما آیا به این موضوع توجه می‌کنیم جغرافیای فرهنگی ما این نیاز را هم دارد، چون وقتی این کتاب‌ها در پاکستان وجود دارد حاکی از این است که زبان فارسی چقدر در آن نفوذ داشته لذا باید به آن توجه کنیم و مرز‌های دور آن را گسترش دهیم و فرهنگ و ادبیات را منتقل کنیم.

رئیس مجلس اظهار کرد: برای موضوع فلسطین، جنگ ۱۲ روزه و دفاع مقدس باید از فرصت کتاب استفاده کنیم.

قالیباف تاکید کرد: جا دارد اندیشمندان، صاحبان قلم و آنهایی که دل در گرو اسلام و مکتب قرآن و اهل بیت دارند، تلاش کنند و موضوعاتی مانند فلسطین، امت اسلامی، جنگ ۱۲ روزه و دفاع مقدس را با استفاده از کتاب تبیین کنند.

رئیس مجلس گفت: اهمیت کتابخانه مجلس به حافظه تاریخی است که اینجا جمع شده است. حداقل قریب به ۱۲۰ سال اینجا در بخش‌های مختلف جمع شده و مدیریت دانش خوبی در طول این سالیان دراز وجود داشته است.

رئیس قوه مقننه اظهار کرد: با توجه به اینکه مراکز پژوهشی و کتابخانه‌های دیگر کار خودشان را انجام می‌دهند، کتابخانه مجلس با آنها موازی کاری نکند و از مرجعیت کتابخانه و اسنادی که در اختیار دارد به درستی استفاده کرد تا کتابخانه مجلس به قطب غنی‌سازی فکری و حکمرانی تبدیل شود.

قالیباف گفت: مرجعیت کتابخانه مجلس و مرکز اسناد این است که مستمر و موثر از آن بهره گرفته شود. باید نمایندگان و نخبگانی که در حکمرانی تصمیم‌سازی می‌کنند، ارتباط مؤثر و مستمر با کتابخانه مجلس داشته باشند، اما نمایندگان مجلس کمترین استفاده را از کتابخانه مجلس می‌کنند.