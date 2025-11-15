باشگاه خبرنگاران جوان- به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۴ تهران، علی‌محمد کریم‌پور معاون حمل‌ونقل و ترافیک این منطقه اعلام کرد: در راستای افزایش رضایتمندی شهروندان و تسهیل دسترسی آنان به خدمات تعویض پلاک خودرو، عملیات احداث و راه‌اندازی نخستین مرکز تعویض پلاک سیار کشور در محدوده شهرداری منطقه ۴ به انجام رسید.

وی افزود: این مرکز با همکاری پلیس راهور فراجا و شهرداری منطقه ۴ در زمینی به مساحت حدود ۱۰۰۰ مترمربع احداث شده و ظرفیت خدمات‌رسانی به ۵۰ دستگاه خودرو در روز را دارد که قابلیت ارتقا تا ۱۰۰ دستگاه نیز برای آن پیش‌بینی شده است.

کریم‌پور خاطرنشان کرد: تمامی مراحل کارشناسی فنی، حقوقی و تأیید نهایی شماره‌گذاری در محل و با حضور نمایندگان پلیس راهنمایی و رانندگی انجام می‌شود.

وی با اشاره به موقعیت این مرکز گفت: مرکز تعویض پلاک سیار منطقه ۴ در بزرگراه شهید سلیمانی، جنب اداره آموزش‌وپرورش منطقه ۴ واقع شده و به‌زودی خدمت‌رسانی خود را به شهروندان آغاز خواهد کرد.