\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06a9\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0646 \u063a\u0632\u0647 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u063a\u0631\u0642 \u0634\u062f\u0646 \u0686\u0627\u062f\u0631\u0647\u0627\u06cc\u0634\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0628\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u062f\u0646\u0628\u0627\u0644 \u0633\u0631\u067e\u0646\u0627\u0647\u06cc \u0627\u0645\u0646 \u0645\u06cc\u200c\u06af\u0631\u062f\u0646\u062f.\n