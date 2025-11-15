تیم‌های ملی زیر ۱۶ سال و شهداب یزد به دیدار نهایی لیگ برتر والیبال نوجوانان سال ۱۴۰۴ صعود کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر رده سنی زیر ۱۸ سال که از ۱۵ آبان با حضور ۱۵ تیم در دو گروه در گرگان آغاز شده است، امروز (شنبه ۲۴ آبان) با معرفی تیم‌های اول و سوم به پایان می‌رسد.

تیم‌های ملی زیر ۱۶ سال و شهداب یزد در دیدار فینال و رازین پلیمر و طبیعت اسلامشهر در دیدار رده‌بندی به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

نتایج دیدار‌های آخرین روز مرحله مقدماتی (چهارشنبه ۲۱ آبان) به قرار زیر است:

سایپا تهران ۳ – فولاد سیرجان صفر

پیکان تهران ۳ – مهرگان نور یک

شهرداری ارومیه ۳ – رازین پلیمر یک

شهداب یزد ۳ – فولاد مبارکه سپاهان یک

تیم ملی زیر ۱۶ سال ۳ – مس رفسنجان صفر

صنعتگران امید ۳ – استقلال گنبد یک

طبیعت اسلامشهر ۳ – پاس گرگان یک

در پایان مرحله مقدماتی از هر گروه چهار تیم برتر به مرحله حذفی صعود کردند و نتایج مرحله یک چهارم نهایی که روز پنج شنبه ۲۲ آبان برگزار شد به قرار زیر است:

تیم ملی زیر ۱۶ سال ۳ – سایپا تهران صفر

رازین پلیمر ۳ – چادر ملو اردکان صفر

طبیعت اسلامشهر ۳ – پیکان تهران ۲

شهداب یزد ۳ – پاس گرگان یک

بدین ترتیب تیم‌های ملی زیر ۱۶ سال، رازین پلیمر، شهداب یزد و طبیعت اسلامشهر به عنوان چهار تیم برتر به مرحله نیمه‌نهایی صعود کردند که نتایج دو بازی این مرحله که روز جمعه ۲۳ آبان برگزار شد به قرار زیر است:

تیم ملی زیر ۱۶ سال ۳ – رازین پلیمر یک (۲۵ بر ۲۰، ۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۲۳)

شهداب یزد ۳ – طبیعت اسلامشهر صفر (۲۷ بر ۲۵، ۲۸ بر ۲۶ و ۲۵ بر ۲۰)

با توجه به این نتایج تیم‌های ملی زیر ۱۶ سال و شهداب یزد به دیدار فینال راه یافتند.

