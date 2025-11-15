رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، طی بخشنامه‌ای رای اکثریت اعضای شورای‌عالی مالیاتی در خصوص معافیت کارمزد ضمانت‌نامه را جهت اجرا ابلاغ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمد هادی سبحانیان، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، با صدور بخشنامه‌ای نظر اکثریت اعضای شورای‌عالی مالیاتی در خصوص وضعیت مالیاتی کارمزد صدور ضمانت‌نامه را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

براساس مفاد این بخشنامه، کارمزد حاصل از صدور ضمانت‌نامه برای اشخاص مشمول، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهد بود.

طبق بخشنامه یادشده، به استناد مقررات جزء (۷) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ که خدمات مالی و اعتباری اعطای تسهیلات را مشمول معافیت دانسته است، صدور ضمانت‌نامه از مصادیق خدمات مالی و اعتباری بوده و کارمزد حاصل از صدور ضمانت‌نامه مشمول این بند است.

