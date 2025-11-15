باشگاه خبرنگاران جوان- حمید قنبری از پایانه مرزی جلفا، بازارهای محلی و مراکز تجاری این منطقه بازدید و راههای فعال سازی هرچه بیشتر ظرفیتهای تجاری منطقه با تکیه بر گسترش دیپلماسی همسایگی جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرد.
معاون اقتصادی وزارت امور خارجه در ادامه بازدید از منطقه آزاد ارس، از پایانه مرزی نوردوز بازدید کرد و در نشستی با حضور مدیران منطقهای، به بررسی مسائل مرزی از قبیل تعرفههای ترانزیتی و راههای تسهیل تبادلات تجاری با ارمنستان پرداخت.
وی همچنین با حضور در مزار شهدای ۱۳۲۰ در جریان تجاوز بیگانگان به کشورمان در جنگ دوم جهانی، به مقام والای این شهیدان و همه حافظان امنیت سرزمینی ایران ادای احترام کرد.
معاون اقتصادی وزارت خارجه به منظور بررسی ظرفیتهای تجاری شرکتهای منطقه در حوزه کشاورزی، از یکی از بزرگترین گلخانههای منطقه غرب آسیا با ظرفیت تولید ۵۴ هزارتن صیفی جات و میوههای استوایی و ۸۰ درصد ظرفیت صادرات کل محصولات بازدید کرد.
منبع:خبرگزاری صدا وسیما