محمد یوسف جهانگیر،کاپیتان تیم ملی موی‌تای افغانستان، با شکست حریف ترکیه‌ای خود در فینال وزن منفی ۷۵ کیلوگرم، نخستین مدال طلای تاریخ افغانستان را در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی به دست آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان- محمد یوسف جهانگیر، ملی‌پوش موی‌تای افغانستان، با شکست حریف ترکیه‌ای خود در فینال وزن منفی ۷۵ کیلوگرم، نخستین مدال طلای تاریخ افغانستان در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی را کسب کرد.

جهانگیر که کاپیتان تیم ملی موی‌تای افغانستان است، پس از استراحت در دور نخست، ابتدا نماینده اندونزی را در مرحله یک‌چهارم نهایی و سپس ورزشکار عربستان سعودی را در نیمه‌نهایی با اقتدار شکست داد. وی در دیدار پایانی با وجود واگذاری راوند نخست، در دو راوند بعدی با قدرت بازگشت و با نتیجه دو بر یک «مهمت علی میرِک» از ترکیه را شکست داد.

این پیروزی به عنوان نقطه عطفی در تاریخ ورزش‌های رزمی افغانستان شناخته می‌شود.

برچسب ها: ورزشکاران افغانستانی ، مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی ، موی تای
