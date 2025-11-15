مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران گفت: در حال حاضر، حدود ۳۰۰ هزار کنتور هوشمند در استان تهران فعال است؛ برنامه ما این است که تا پایان پیک ۱۴۰۵ یعنی اول اردیبهشت به ۵۰۰ هزار کنتور هوشمند برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بکلو، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران، در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: وزارت نیرو و شرکت توانیر برنامه‌ریزی کرده‌اند که تا پایان سال ۱۴۰۵، نزدیک به ۱۰ میلیون کنتور برق هوشمند در کشور نصب شود. در حال حاضر، حدود ۳۰۰ هزار کنتور هوشمند در استان تهران  فعال است.

وی ادامه داد: برنامه ما این است که تا پایان پیک ۱۴۰۵ یعنی اول اردیبهشت این تعداد به ۵۰۰ هزار کنتور هوشمند در استان تهران برسد، از ابتدای امسال تا کنون، ۶۰ هزار کنتور هوشمند در شهرستان‌های استان تهران نصب شده است.

بکلو همچنین افزود: این اقدام بخشی از سیاست‌های کلان وزارت نیرو است که با هدف بهینه‌سازی مصرف انرژی و مدیریت بهتر منابع برق در کشور انجام می‌شود. 

برچسب ها: کنتور هوشمند برق ، وزارت نیرو
