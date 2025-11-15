باشگاه خبرنگاران جوان؛ فرشته شریفی_ در مراسمی با عنوان « سیزدهمین آئین شکرانه اربعین حسین به همت ستاد مرکزی اربعین حسینی و جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی کهگیلویه و بویراحمد و با حضور آیت الله حسینی نماینده ولی فقیه در استان، حسین یکتا مشاور و دستیار ستاد مرکزی راهیان نور کشور و جمعی از مدیران دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی‌ استان برگزار شد همچنین از بیش از ۳۰۰ نفر از فعالان برگزاری پیاده روی عظیم اربعین تجلیل شد.

در این مراسم، دکتر هشام سالم از فرماندهان جبهه مقاومت در غزه ضمن اعلام پیام تشکر مردم مظلوم غزه از مردم استان به دلیل مشارکت در حمایتها و کمک‌های معنوی و مادی و نیز تهیه ۷۰۰۰ پرس غذای گرم و توزیع بین جنگ زدگان و آوارگان فلسطین و لبنان در ایام جنگ ۱۲ روزه و پس از آن گفت: نقش این همدلی و حمایت در مقاومت و تسلیم ناپذیری مردم غزه بسیار مهم و حیاتی بود.

حسین یکتا نیز در سخنانی با اشاره به کلام رهبر انقلاب مبنی بر اینکه حیات و ممات جبهه حق و باطل به این جنگ ۱۲ روزه است تأکید کرد: در شرایط فعلی هر گونه حرکت ما باید بر اساس آرایش عملیاتی بعد از جنگ باشد، فعالیت موکبها را تمدنی و جهانی کنید و نقش آفرینی به هنگام داشته باشید.

دکتر ستار هدایت خواه دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در استان نیز در سخنانی، برپایی مراسم باشکوه پیاده‌روی اربعین را در ادامه حرکت تمدنی انقلاب اسلامی دانست و افزود: این حرکت عظیم جهانی در حقیقت رزمایش مؤمنان عالم برای زمینه سازی ظهور است.

وی ضمن ارائه گزارشی از حضور مردم استان در پیاده‌روی اربعین در قالب ۷۵ موکب، از همت خیران در تامین بیش از ۲ میلیارد تومان انواع اقلام مورد نیاز مواکب قدردانی کرد.

هدایتخواه با اشاره به استقرار نیروهای جبهه فرهنگی به مدت یک ماه در لبنان و تهیه و توزیع ۷۰۰۰ پرس غذا بین جنگ زدگان لبنان، این اقدام بزرگ را نتیجه همدلی و همکاری برخی مدیران مومن و انقلابی و نیز مردم همیشه در صحنه استان کهگیلویه و بویراحمد دانست.

آیت الله حسینی نماینده ولی فقیه در استان نیز در سخنانی دعوت به حرکت در مسیر اباعبدالله (ع) را دعوت به خدا و بهشت توصیف کرد و افزود هر کس در این مسیر حتی یک دقیقه وقت صرف کند در پاداش این امر بزرگ سهیم است.

آیت الله حسینی افزود: عده‌ای در پی ضربه زدن به قدرت و شکوه اسلام اند و برای از بین بردن آثار شکوه و عظمت جهانی پیاده‌روی اربعین تلاش و برنامه‌ریزی می‌کنند، مسئولان خرد و کلان و موکبداران باید در همه اوقات مراقب این جریان باشند،حفاظت از ارزش‌ها آنقدر مهم است که حتی امام معصوم جان خود را در این راه فدا کرد.

در این مراسم از ۲۰۰ نفر از فعالان برگزاری مراسم اربعین حسینی ۱۴۰۴ با اهدای لوح سپاس و هدایای نقدی تجلیل شد.‌