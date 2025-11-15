سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری ۲ موبایل قاپ خبر داد و گفت؛ سارقان ساعاتی پس از سرقت در مخفیگاهشان دستگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ رسول بهرامی سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت بیان داشت: با گزارش یکی از شهروندان مبنی بر موبایل قاپی در حوزه استحفاظی کلانتری ۱۵۹ بیسیم، ماموران این کلانتری برای بررسی موضوع به محل گزارش شده اعزام شدند.

این مقام انتظامی اضافه کرد: با تحقیقات فنی از مالباخته مشخص شد، ۲ سارق با موتورسیکلتی که در اختیار داشتند پس از ارتکاب جرم حین متواری شدن، با یک دستگاه اتوبوس شرکت واحد تصادف و باعث تخریب و جاماندن پلاک در محل سرقت شدند.

سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: تیم عملیات کلانتری با شگرد‌های نوین پلیسی هویت مالک وسیله نقلیه را پیدا کرده و متعاقبا با بررسی‌های محل‌های احتمالی تردد و پاتوق‌های وی موفق به شناسایی هر ۲ سارق شدند که با اخذ دستور قضایی طی یک عملیات غافلگیر کننده هر ۲ سارق دستگیر و به کلانتری منتقل شدند.

سرهنگ بهرامی افزود: متهمان در ابتدا سرقت خود را انکار می‌کردند ولی با مشاهده مدارک ماموران به جرم خود اعتراف و پس از کشف گوشی مالباخته و عودت آن، با شکایت وی راهی دادسرا شدند.

وی در پایان توصیه کرد: سارقان در پیاده رو‌ها و معابر شلوغ، افرادی را که در حال مکالمه با تلفن همراه خود هستند تحت نظر داشته و در یک زمان مناسب اقدام به سرقت تلفن آنها میکنند، لذا شهروندان تا حد امکان ازاستفاده از تلفن همراه در معابر شلوغ و پر تردد پرهیز کنند و نسبت به اطراف خود هوشیار باشند.