رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح گفت: ساخت هزار و ۵۰۰ منزل سازمانی در فراجا نمونه‌ای از کار جهادی است که سال‌ها رهبر انقلاب بر آن تأکید کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از پلیس، سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی روز شنبه در آیین افتتاح ۱۵۰۰ واحد خانه سازمانی اظهار کرد: توکل، توسل و محاسبات جوانان نتیجه داد و امروز ۱۵۰۰ واحد منازل مسکونی فراجا به بهترین نحو ممکن به بهره‌برداری رسید.

وی تصریح کرد: این اقدام فراجا، اولین گام از نهضت مسکن در فرماندهی انتظامی است تا مشکلات معیشتی پرسنل حل شود.

سرلشکر موسوی اضافه کرد: وظیفه داریم کار ساخت دیگر منازل سازمانی را به سرانجام برسانیم و تا زمانی که همه پرسنل صاحب مسکن سازمانی شوند، کوتاه نمی‌آییم و دست از تلاش برنمی‌داریم.

وی ادامه داد: در دیگر نیرو‌های مسلح نیز مانند فراجا، ساخت منازل سازمانی را آغاز می‌کنیم تا کارکنان نیرو‌های مسلح دغدغه‌ای جز مأموریت نداشته باشند.

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح افزود: برای ما سخت و شکننده است که می‌بینیم همرزم ما در منازلی که در شأن آنها نیست زندگی می‌کنند و در تلاش برای حل مشکل هستیم.

سرلشکر موسوی خاطرنشان کرد: فراجا ثابت کرد که با روحیه جهادی می‌توان همه مشکلات را حل کرد و این کار فراجا باید سرلوحه دیگر نهاد‌ها قرار گیرد.

به گزارش ایرنا، پروژه احداث ۱۵۰۰ واحد مسکونی سازمانی فراجا در ۱۹ بلوک به مساحت ۱۸۰ هزار متر مربع امروز شنبه ۲۴ آبان با حضور سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور و جمعی از مسئولان و خانواده‌های ایثارگر رونمایی شد.

برچسب ها: ستاد کل نیرو های مسلح ، منازل سازمانی
خبرهای مرتبط
امیر فولادی: مسابقات تکواندوی سیزم به میزبانی ایران برگزار می‌شود
سرلشکر موسوی خطاب به فرمانده نیرو‌های مسلح یمن؛
همچون گذشته از مردم یمن حمایت خواهیم کرد
سرلشکر موسوی: وحدت نیرو‌های مسلح ضامن امنیت ملی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۴ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
ماشاءالله
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۴ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
یعنی الان بودجه چندبرابری بگیری ومنازل سازمانی بنا کنی نمونه جهادی هست/؟خخخخ عزیزم امیرجان رئیس جان نمونه جهادی یعنی رایگان بسازی ویا با کمترین بودجه وهزینه منازل سارمانی بسازی نه با چند برابر بودجه معمول اونوقت هم نمونه جهادی لقب بدهید
۰
۱
پاسخ دادن
نامزدم خودش خواست خفه‌اش کنم!
جزئیات پیوستن ایران به موافقتنامه‌های استراسبورگ و وین
آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های مازندران؛ درخواست فوری برای اعزام بالگرد
دستگیری ۶۵۳ نفر از اراذل و اوباش و حاملان سلاح سرد در غرب استان تهران
افتتاح ایستگاه مریم مقدس(س) دوباره لغو شد
حدود ۱۱ هزار وسیله نقلیه دودزا در تهران اعمال قانون شدند
ابطال نامه معاون وزارت بهداشت به دلیل رعایت نکردن مفاد قانون کاهش ساعات کاری بانوان
پرونده مفقودی ستاره حیدری در شعبه دوم بازپرسی آبادان در حال رسیدگی است
جزئیات جدید از نحوه انجام بازرسی از مشاغل دورکار
افزایش روانشناسان قلابی در کشور
آخرین اخبار
هر دو مسیر تونل توحید امشب مسدود می‌شود
طرح نهایی حریم تئاتر شهر مشخص شد+ عکس
صدور کارت‌های صلیب سرخ، کهنه سربازان و معیشت برای آزادگان دروغی مهندسی شده است
اعتراف تکان‌دهنده به قتل در پرونده فقدان دختر ۱۷ساله
کاهش تلفات جاده‌ای نیازمند تصمیم‌های شجاعانه و اجرای دقیق استانداردهاست
تاثیر کیفیت ۷ سال اول زندگی، در پوشش دختران + فیلم
دشمن در جنگ ۱۲روزه ثابت کرد که فقط به دنبال تخریب تجهیزات هسته‌ای نبوده است
«رهایی فاطمی»؛ پویشی برای آزادی ۹۷۳ زن زندانی
۴۰ درصد متقاضیان وام ازدواج در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۴ موفق به دریافت تسهیلات شدند
جزئیات جدید از نحوه انجام بازرسی تامین اجتماعی از مشاغل دورکار
همراهی دولت و مردم برای توانمندسازی جامعه در مدیریت محله محور
آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های مازندران؛ درخواست فوری برای اعزام بالگرد
شناسایی و دعوت از ودیعه‌گذاران در انتظار تکمیل اطلاعات جهت بهره مندی از ظرفیت‌های حج تمتع ۱۴۰۵
پرونده مفقودی ستاره حیدری در شعبه دوم بازپرسی آبادان در حال رسیدگی است
هیچ‌گونه تخریبی در بخش‌های هویتی تئاترشهر صورت نگرفته است
ابطال نامه معاون وزارت بهداشت به دلیل رعایت نکردن مفاد قانون کاهش ساعات کاری بانوان
حدود ۱۱ هزار وسیله نقلیه دودزا در تهران اعمال قانون شدند
جزئیات جدید از نحوه انجام بازرسی از مشاغل دورکار
دستگیری ۶۵۳ نفر از اراذل و اوباش و حاملان سلاح سرد در غرب استان تهران
طرح یک‌فوریتی تراواسازی در شورای شهر تهران تصویب شد
سفر به ژاپن با پول‌های سرقتی از پدر
حریق ساختمان نیمه‌کاره علت بلند شدن دود غلیظ در شرق تهران
طرح جدید ترافیک مورد پذیرش ما نیست
بخشی از مطالبات پرونده کثیرالشاکی صندوق قرض‌الحسنه جعفری تامین شد
نامزدم خودش خواست خفه‌اش کنم!
جزئیات پیوستن ایران به موافقتنامه‌های استراسبورگ و وین
ترافیک سنگین در معابر اصلی تهران
افتتاح ایستگاه مریم مقدس(س) دوباره لغو شد
از پیشگیری تا توانمندسازی؛ خدمات جامع بهزیستی برای نابینایان کشور
هوای تهران آلوده و در وضعیت نارنجی است