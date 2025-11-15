زنگ کتاب و کتابخوانی در مدرسه مکتب الزهرا (س) شهرستان گالیکش با حضور فرماندار شهرستان گالیکش نواخته شد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - همزمان با آغاز هفته کتاب و کتابخوانی با حضور کمال ابراهیمی فرماندار شهرستان گالیکش و  برخی دیگر از مسئولان  زنگ کتاب و کتابخوانی در مدرسه مکتب الزهرا (س) گالیکش نواخته شد.

کمال ابراهیمی در این آیین با اشاره به جایگاه رفیع کتاب، گفت: کتاب مقوله‌ای تفکیک‌ناپذیر از فرآیند تعلیم و تربیت و سرمایه‌ای اجتماعی برای توسعه و پیشرفت همه‌جانبه است.

وی کتاب را بهترین همدم برای انسان دانست و تصریح کرد: کتابخوانی باید به یک عادت و فرهنگ دائمی در زندگی همه ما، به‌ویژه دانش‌آموزان تبدیل شود.

فرماندار گالیکش با بیان اینکه کتاب منبع بی‌پایان دانش و تجربه است، افزود: همان‌گونه که برای تغذیه جسم برنامه داریم، برای تغذیه روح و فکر خود نیز باید با مطالعه کتاب‌های سودمند، برنامه‌ریزی کنیم.

ابراهیمی در پایان از تمامی اقشار جامعه، به‌ویژه فرهنگیان و خانواده‌ها درخواست کرد تا با ترویج مطالعه، در نهادینه کردن فرهنگ کتابخوانی نقش آفرینی کنند.

در این مراسم از دانش‌آموزان برتر در بخش کتاب و کتابخوانی و کارکنان اداره کتاب‌های عمومی شهرستان تجلیل و قدردانی به عمل آمد.

