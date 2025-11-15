باشگاه خبرنگاران جوان - الیاس حضرتی روز شنبه در جشنواره روابط عمومیهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که با حضور سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدرضا نوروزپور معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد و اساتید علوم ارتباطات دانشگاهها برگزار شد، اظهار داشت: مهمترین و اساسیترین وظیفه ما در این شرایط خاص، ایجاد امید است؛ برای مردممان، کشورمان و ملتمان. اما چگونه؟ از کجا باید آغاز کرد؟
وی افزود: نخستین گام این است که خودِ ما باید امیدوار باشیم؛ خود ما باید بر مباحث و مسائل تسلط داشته باشیم و بتوانیم به پرسشها پاسخهای دقیق، روشن و شفاف بدهیم. تنها در این صورت است که میتوانیم اقناعی را که خودمان به آن رسیدهایم، به دیگران نیز منتقل کنیم.
حضرتی تاکید کرد: در یک نشست فراگیر با ذینفعان و همراهان، باید بکوشیم به فهمی مشترک و نتیجهای واحد برسیم. ما وظیفه سنگینی بر دوش داریم؛ چراکه دولت چهاردهم در معرض یک تهاجم همهجانبه قرار گرفته است، هم از بیرون و هم از درون، هم از سوی دشمنان و هم از سوی برخی دوستان.
وی ادامه داد: از همان روز نخست، تلاشهای گستردهای آغاز شد تا دولت را ناکارآمد نشان دهند، بیدولتی و بیتصمیمی را تبلیغ کنند. این روند از شبکههای بیرونی استارت خورد و متأسفانه برخی از دوستان منتقدِ ناانصاف در داخل نیز، ناخواسته به آن دامن زدند.
کشور در شرایط ویژه قرار دارد
رئیس شورای اطلاع رسانی دولت با بیان اینکه شرایطی که کشور در آن قرار دارد و دولت آقای پزشکیان با آن مواجه هست این شرایط ویژه است، اظهار داشت: دوستانی که تلاش داشتند دولت و حکومت را کاملا در اختیار بگیرند و گرفته بودند و تمامی اعضای هیاتهای علمی، هیاتهای مدیره، تمام مدیران مدارس، دانشگاهها و موسسات علمی را همه را با هم چیده بودند، تنظیم امور کرده بودند، اتفاقی مسئلهای پیش آمد، دولتی به نام دولت چهاردهم تشکیل شد. در حالی که جریان اکثریت مجلس در بحث رقیبان، فضاهایی مانند شورای عالی فضای مجازی در اختیار دوستان رقیب و بقیه شوراها و خیلی از مراکز تصمیم گیر و تصمیم ساز در اختیار دیگران بود.
پزشکیان با یک جریان خاص همدل نبود؛ بلکه با همه مردم و جریانها وفاق کرد
رئیس شورای اطلاع رسانی دولت تاکید کرد: زمانی که نماینده مجلس بودم، به عنوان گروه دوستی پارلمانی ایران و فرانسه سفری به این کشور داشتم و با نخستوزیر وقت فرانسه دیدار کردم؛ در آن زمان مجلس و دولت (نخستوزیر) از حزب سوسیالیستها بودند و رئیس جمهور ژاک شیراک از حزب راستگرا بود از آنها پرسیدم شما با این دوگانگی چه میکنید؟ گفتند ما نام آن را گذاشتهایم همزیستی مسالمتآمیز و نتیجه آن، این شد که هیچ کاری نمیتوانیم انجام دهیم، چون هر کاری میخواهیم بکنیم، طرف مقابل آن را خنثی و تخریب میکند لذا دست نگه داشتهایم برای دوره بعدی انتخابات.
حضرتی تاکید کرد: دکتر پزشکیان در چنین شرایطی وارد دولت شد ولی دست نگه نداشت تا تماشاگر باشد و منتظر تحولات و تغییرات باشد بلکه وارد میدان شد و اعلام کرد تمام مسائل حل نشده و معضلات باقی مانده در کشور را که دولتهای مختلف نخواستند یا نتوانستند انجام دهند و نگران محبوبیت شخصیشان بودند، من انجام میدهم.
وی گفت: لازمه حل مسائل پیچیده و غامض ایران این است که حتما باید یک جریان هماهنگ و همدل بین دولت و مردم به صورت عام نه آنهایی که به پزشکیان رأی دادند بر سر کار باشد نه همدل با جریان و حزب و شخص خاص بلکه هماهنگی تنگاتنگ با همه مردم که ریشههای اعتقادی دارد نه اینکه صرفا یک تصمیم سیاسی باشد.
حضرتی اظهار داشت: پزشکیان وفاق را بر اساس یک اندیشه و ضرورت امروز جامعه ایران انتخاب کرد.
تا پایان ۱۴۰۵ حدود ۸۰ درصد از ناترازی برق کشور برای همیشه حل میشود
رئیس شورای اطلاع رسانی دولت به ناترازی پیش آمده در حوزه انرژی در ابتدای دولت چهاردهم اشاره کرد و گفت: یکی از پروژههای اصلی آقای پزشکیان، استفاده از گاز فلرها و مشعل هاست که سالی ۶ میلیارد دلار برای کشور درآمد دارد. چرا تا حالا کسی به سمت اجرای این پروژه نمیرفت؟ چون لازمه آن وجود یک هماهنگی و همدلی میان رئیس جمهور با رهبری بر اساس اعتقاد بود.
حضرتی با بیان اینکه بهره برداری کامل از گاز فلرها تا سال ۱۴۰۶ برنامه ریزی شده و بر اساس برنامه در حال پیشرفت است، اظهار داشت: چرا کسی به دنبال استفاده از انرژی خورشیدی نمیرفت؟ در همین یک سال دولت چهاردهم به اندازه ۴۰ سال پنلهای خورشیدی را توانستیم نصب و وارد مدار کنیم. تا پایان ۱۴۰۵ حدود ۸۰ درصد از ناترازی برق کشور برای همیشه حل میشود.
رئیس شورای اطلاع رسانی دولت با بیان اینکه بزرگترین پروژه فیبر نوری را این دولت افتتاح کرد، تاکید کرد: باید اقدامات دولت را به زبان هنرمندانه در اختیار مردم و ذی نفعانمان قرار دهیم.
دایره وفاق، در یک دایره خیلی وسیع به اندازه کل ملت ایران تعریف دارد
رئیس شورای اطلاع رسانی دولت تاکید کرد: میگویند وفاق آقای پزشکیان با شکست مواجه شده است؛ کِشتی وفاق به گل نشسته؛ استدلالشان اینکه فلان کس منصوب شده و آن یکی عزل شده، آن یکی تفکرش اصلاح لب یا اصول گرا بوده است تمام بحثها سر افراد و عزل و نصب هاست.
حضرتی تاکید کرد: این در حالیست که دایره وفاق، در یک دایره خیلی وسیع به اندازه کل ملت ایران تعریف دارد.
وی ادامه داد: وفاق در لایهها و گسلهای مختلف را هدف قرار داد و گسل قومیتی، مذهبی، جنسیتی، نسلی، استانها و حاشیه نشینی و همه را در برگرفت و نتیجه داد. اگر شما امروز میبیند که در اهواز این اتفاق تلخی میافتد و ظرفیت تبدیل شدن به داستانی مثل خانم مهسا امینی دارد، اما با تدبیر درست، با هماهنگی درست و با حضور استاندار محترم در خانواده آن مرحوم و هماهنگی با آنها و حضور در تشییع جنازه آن و کنار آنها ایستادهاند و همدلی و همدردی ایجاد کردن و مساله به شکل مسالت آمیز حل میشود.
رئیس شورای اطلاع رسانی تهران افزود: اگر دیروز در دانشگاه تهران، دانشجویی شبیه داستان خانم مهسا امینی کشته میشود به خاطر اینکه که دزدان به موبایل او حمله میکنند، ظرفیت ایجاد بحران در دانشگاه تهران دارد، اما با تدبیر به موقع و درست وزارت علوم و رئیس سرپرست تهران به راحتی خنثی میشود.
وی یادآور شد: روزی آرزو بر این بود که برادری کرد از اهل سنت در هیات دولت قرار بگیرد؛ برادر کردی از اهل سنت استاندار و معاون وزیر شود و از برادارن اهل سنت بلوچ هم همینطور. امروز این مسائل در استانها حل و از آن عبور شده است. امروز دیگر معضل و مشکل کشور ایران نمیگویند «بحران و آتش فشان قومیت ها».
حضرتی تاکید کرد: امروز در هر ادارهای میبینید تعدای خانمهای باشخصیت و با لیاقت در مصدر مدیریت قرار گرفتهاند و با سرعت روبه افزایش است. هزاران نفر از خانمهای ما که محروم بودند از مسئولیتها امروز در مصدر مسئولیتها و در سطوح عالی مدیریت هستند.
رئیس شورای اطلاع رسانی دولت اظهار داشت: معاون وزیراطلاعات وقت در سال ۱۳۸۵ گفته بود سه معضل اساسی داریم که جمهوری اسلامی را تهدید میکند که عبارت بود از جنبش زنان، جنبش جوانان و نسل اول انقلاب؛ در یک حرکت یک ساله دولت چهاردهم توانست گسل مربوط به اقوام، گسل مربوط به مذاهب و گسل مربوط به جنسیت و گسل مربوط به جوانان را به راحتی حل کند.
وی افزود: اگر صحبت از این است که آقای پزشکیان اختیار به استانداران میخواهد بدهد این زمینه اش از قبل و با ارتباط با همسایگان فراهم شده است.