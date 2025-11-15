مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل از محکومیت بیش از چهار میلیارد ریالی گران فروشی روغن خوراکی در اردبیل خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی رحیمی آذر گفت: پرونده گران فروشی در فروش پنج هزار و ۴۰۰ کیلوگرم روغن خوراکی به ارزش یک میلیارد و ۱۸۴ میلیون ریال در شعبه ششم بدوی اداره کل تعزیرات حکومتی اردبیل رسیدگی شد.

او افزود: شعبه پس از بررسی پرونده، اتهام انتسابی را محرز و متهم را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل بیان کرد: بازرسان سازمان صمت استان در بازرسی از واحد صنفی در بازار آجیل و خشکبار، گزارش تخلف را تهیه و برای رسیدگی به این اداره کل ارسال کردند.

رحیمی آذر در ادامه تأکید کرد: با هرگونه تخلف اقتصادی که موجب اخلال در بازار و نارضایتی مردم شود، برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.

منبع: تعزیرات حکومتی