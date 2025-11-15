مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل از محکومیت بیش از چهار میلیارد ریالی گران فروشی روغن خوراکی در اردبیل خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی رحیمی آذر گفت: پرونده گران فروشی در فروش پنج هزار و ۴۰۰ کیلوگرم روغن خوراکی به ارزش یک میلیارد و ۱۸۴ میلیون ریال در شعبه ششم بدوی اداره کل تعزیرات حکومتی اردبیل رسیدگی شد.

او افزود: شعبه پس از بررسی پرونده، اتهام انتسابی را محرز و متهم را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل بیان کرد: بازرسان سازمان صمت استان در بازرسی از واحد صنفی در بازار آجیل و خشکبار، گزارش تخلف را تهیه و برای رسیدگی به این اداره کل ارسال کردند.

رحیمی آذر در ادامه تأکید کرد: با هرگونه تخلف اقتصادی که موجب اخلال در بازار و نارضایتی مردم شود، برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.

منبع: تعزیرات حکومتی

برچسب ها: تعزیرات حکومتی ، گران فروشی ، روغن خوراکی ، پرداخت جزای نقدی
خبرهای مرتبط
ورود هفت هزار و ۲۸۷ پرونده تخلف اقتصادی به تعزیرات حکومتی اردبیل
معرفی ۲۶۸ واحد مختلف به تعزیرات حکومتی اردبیل
جریمه ۲ میلیارد تومانی گران‌فروشی آب در اردبیل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بزرگترین شهرک گلخانه‌ای کشور در دشت مغان
دوفوتی بر اثر تصادف رانندگی در جاده خلخال-سرچم
آغاز برداشت چغندر قند در ۵۴۰۰ هکتار از اراضی شهرستان پارس‌آباد
تشدید نظارت بر قیمت کالا‌های اساسی در اردبیل
ارائه تسهیلات ویژه برای توسعه اشتغال و تولید در شهرستان اردبیل
معرفی قابلیت‌های گردشگری اردبیل در کشور‌های خلیج فارس
آخرین اخبار
ارائه تسهیلات ویژه برای توسعه اشتغال و تولید در شهرستان اردبیل
تشدید نظارت بر قیمت کالا‌های اساسی در اردبیل
دوفوتی بر اثر تصادف رانندگی در جاده خلخال-سرچم
معرفی قابلیت‌های گردشگری اردبیل در کشور‌های خلیج فارس
آغاز برداشت چغندر قند در ۵۴۰۰ هکتار از اراضی شهرستان پارس‌آباد
بزرگترین شهرک گلخانه‌ای کشور در دشت مغان