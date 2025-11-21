باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سعید معین مدیرکل مبارزه با آفات عمومی و همگانی حفط نباتات گفت: با توجه به بارش های مناسب طی فصل تابستان در هند و پاکستان و امارات شمالی هندوستان، بستر برای جمعیت ملخ های صحرایی فراهم است.

به گفته وی، در مناطق شرق آفریقا و جنوب شبه جزیره عربستان وضعیت بارش ها تا پایان فصل زمستان در حد نرمال پیش بینی شده است که هنوز وضعیت مشخص نیست، اما با تحقق بارش های نرمال و بیش از نرمال می تواند به انتقال جمعیت به شمال شبه جزیره عربستان و استان های جنوبی کشور بینجامد.

معین ادامه داد: آمادگی های لازم برای احتمال حمله ملخ وجود دارد و تا اسفندماه اگر شرایط به نفع ملخ حرکت کند، این امکان در کشور داریم که به کمک بیاید.

مدیرکل دفتر حفظ نباتات گفت: با توجه به سموم و سم پاش های موجود در استان ها و نیروی آموزش دیده امکان سم پاشی روزانه ۱۵ تا ۱۶ هزارهکتار مبارزه در استان های جنوبی انجام دهیم که رقم بسیار بزرگی است؛ بنابراین آمادگی کامل در استان های جنوبی وجود دارد و از طرفی ستاد بحران و سایر دستگاه ها در صورت لزوم حمایت های لازم را انجام می دهند.