کنفرانس بین‌المللی «حقوق بین‌الملل تحت تهاجم: تجاوز و دفاع» روز یکشنبه ۲۵ آبان در تهران و با سخنرانی افتتاحیه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - «خلیل شیرغلامی» معاون پژوهشی مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، با اشاره به گستردگی حضور شرکت‌کنندگان در این کنفرانس گفت: این کنفرانس با حضور نزدیک به ۱۰۰ مهمان بین‌المللی و همچنین جمع کثیری از اندیشمندان، صاحب‌نظران، حقوق‌دانان و پژوهشگرانی که در حوزه‌های حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل فعالیت می‌کنند برگزار می‌شود.

وی با بیان ضرورت برگزاری این رویداد افزود: پس از تجاوزات ۱۲روزه به خاک جمهوری اسلامی ایران، یکی از جدی‌ترین موارد نقض حقوق بین‌الملل در سال‌های اخیر شکل گرفت. رفتار‌های فراحقوقی ایالات متحده، رژیم صهیونیستی و برخی شرکای آنها، اصول منشور ملل متحد را با بی‌اعتنایی مواجه ساخته و ساختار حقوق بین‌الملل را تحت فشار قرار داده است. این کنفرانس به بررسی ابعاد و پیامد‌های این روند اختصاص دارد.

او درباره حمله ۲۳ خرداد رژیم صهیونیستی گفت: این حمله یک کارزار هدفمند علیه اشخاص و زیرساخت‌های صلح‌آمیز بود. فرماندهان نظامی، اساتید دانشگاه و شهروندان عادی در منازل خود هدف قرار گرفتند و حتی تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز که تحت رژیم پادمان‌ها قرار دارند، مورد حمله واقع شدند. این اقدامات نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است.

معاون پژوهشی مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی یکی از محور‌های مهم کنفرانس را تحلیل آسیب‌های واردشده به نظام عدم اشاعه دانست و تأکید کرد که اقدامات اخیر برخی بازیگران، امنیت جمعی و اعتبار نظام عدم اشاعه را با چالش جدی مواجه کرده است.

او در ادامه با اشاره به مباحث منطقه‌ای گفت: بررسی وضعیت امنیتی غرب آسیا، راهکار‌های اعتمادسازی و رویکرد‌های همکاری‌محور از موضوعات کلیدی کنفرانس خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد همکاری و شمول‌گرایی در روابط منطقه‌ای را تقویت کند و این موضوع از محور‌های مورد بحث در نشست‌هاست.

در جمع‌بندی مباحث علمی کنفرانس، شیرغلامی تأکید کرد: هدف ما ایجاد بستری علمی برای بررسی روند‌های فرسایش حقوق بین‌الملل و تبیین ضرورت بازگشت به چارچوب‌های قانون‌پایه به جای زور پایه در روابط بین‌الملل است. این نشست تلاش می‌کند با بهره‌گیری از دیدگاه‌های متخصصان داخلی و بین‌المللی، ارزیابی دقیقی از وضعیت موجود ارائه دهد.

این اجلاس، در یک روز کاری کامل و در قالب چهار نشست اصلی برگزار خواهد شد و به بررسی چالش‌های فزاینده علیه اصول بنیادین حقوق بین‌الملل می‌پردازد.

برچسب ها: وزارت امور خارجه ، کنفرانس بین المللی
