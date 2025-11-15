باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه نمایش در پی درخواست مخاطبان برای پخش آثار دنباله دار سینمایی جهان این هفته، شنبه ۲۴ آبان «نهنگ آزاد»، یکشنبه ۲۵ آبان «نهنگ آزاد ۲»، دوشنبه ۲۶ آبان «نهنگ آزاد ۳»، سه شنبه ۲۷ آبان «برادران داسلر» قسمت اول و چهارشنبه ۲۸ آبان «برادران داسلر» قسمت دوم ساعت ۲۱ پخش خواهد کرد.

مجموعه فیلم‌های «نهنگ آزاد» به کارگردانی سیمون وینسر، دوایت اچ لیتل و سم پیلز بری شنبه تا دوشنبه (۲۴ تا ۲۶ آبان ماه) روی آنتن می‌رود.

داستان سری فیلم‌های «نهنگ آزاد» درباره دوستی نهنگی به نام ویلی و پسر جوانی به نام راندولف است که در این بین هر بار با ماجرا‌های مختلفی رو‌به‌رو می‌شوند.

در این مجموعه فیلم بازیگرانی همچون جیسون جیمز ریختر، آوگوست شلنبرگ، جین اتکینسون، جاون تنی، الیزابت پنیا، مایکل مدسن، میکلتی ویلیامسون، ماری کیت شلهارت،‌ام امت والش، استیو کاهان ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی «برادران داسلر» قسمت اول به کارگردانی سریل باس و فیلیپ استینرت، سه شنبه ۲۷ آبان ماه ساعت ۲۱ تماشایی می‌شود.

این فیلم، درباره کفاشی به نام داسلر است که در کشور آلمان کارگاه کوچکی دارد. او به زندگی خود قانع است و در کمال محافظه کاری به هیچ عنوان به فکر توسعه اقتصادی در شغل خود نیست. در عوض دو پسرش آدی و رودی به شدت به فکر پیشرفت و توسعه بخشیدن به کارگاه کوچک کفاشی و در دست گرفتن تولیدات در بازار کفش هستند.

کریستین فریدل، هانو کافلر و هانا هرزپرانگ در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

گفتنی است فیلم‌های دنباله دار شبکه نمایش، روز بعد در ساعت‌های ۵ و ۱۳ بازپخش خواهد شد.