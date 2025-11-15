باشگاه خبرنگاران جوان - یونسی استاندار مازندران در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان، گفت: با هرگونه واگذاری اراضی ملی به اشخاص برای سرمایه گذاری برای منفعت شخصی خودداری شود.
او افزود: در صورتی اراضی ملی واگذار شود که منفعت عموم مردم در نظر گرفته شود.
یونسی گفت: از تغییر کاربریهای غیر مجاز زمینهای کشاورزی درجه یک در سطح استان برای سرمایه گذاری در حوزههای مختلف هم جلوگیری شود و حفظ اراضی کشاورزی در دستور کار مدیران مربوطه قرار گیرد.
استاندار مازندران افزود: ضوابط طرح هادی در ساخت و سازهای روستایی مازندران باید رعایت شود.
یونسی با اشاره به اینکه باید مشکلات زیرساختی استان را برطرف کنیم، گفت: در کنار این موضوع باید به بخش عدالت آموزشی و نوسازی شبکههای بهداشت در سطح استان توجه ویژه داشته باشیم.
استاندار مازندران با بیان اینکه پیشرفت استان در گرو اقتصاد دانش بنیان قرار دارد، افزود: باید از دانش و تجربه شرکتهای دانش بنیان به بهترین شکل بهرهمند شد.
منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران