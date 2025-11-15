واگذاری اراضی ملی به اشخاص برای سرمایه گذاری برای منفعت شخصی خودداری شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - یونسی استاندار مازندران  در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان، گفت: با هرگونه واگذاری اراضی ملی به اشخاص برای سرمایه گذاری برای منفعت شخصی خودداری شود.

او افزود: در صورتی اراضی ملی واگذار شود که منفعت عموم مردم در نظر گرفته شود.

یونسی گفت: از تغییر کاربری‌های غیر مجاز زمین‌های کشاورزی درجه یک در سطح استان برای سرمایه گذاری در حوزه‌های مختلف هم جلوگیری شود و حفظ اراضی کشاورزی در دستور کار مدیران مربوطه قرار گیرد.

استاندار مازندران افزود: ضوابط طرح هادی در ساخت و ساز‌های روستایی مازندران باید رعایت شود.

یونسی با اشاره به اینکه باید مشکلات زیرساختی استان را برطرف کنیم، گفت: در کنار این موضوع باید به بخش عدالت آموزشی و نوسازی شبکه‌های بهداشت در سطح استان توجه ویژه داشته باشیم.

استاندار مازندران با بیان اینکه پیشرفت استان در گرو اقتصاد دانش بنیان قرار دارد، افزود: باید از دانش و تجربه شرکت‌های دانش بنیان به بهترین شکل بهره‌مند شد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: اراضی ملی ، تغییر کاربری
خبرهای مرتبط
قلع و قمع ۲۰ بنای غیرمجاز در چمستان نور
کشف زمین خواری ۳ هزار و ۶۰۰ میلیاردی در چالوس
رفع تصرف ۱۷ هزار مترمربع از اراضی ملی در نور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیروزی شهدای بابلسر و دریای آرین بابل در هفته دوم لیگ ۳ فوتبال کشور
شعله ور شدن آتش در جنگل‌های چالوس؛ درخواست اعزام بالگرد برای مهار آتش‌سوزی الیت
پیکر ۱۰ شهید گمنام فردا مهمان مازندرانی‌ها می‌شود
لغو همه فعالیت‌های ورزشی در مدارس مازندران
آخرین اخبار
شعله ور شدن آتش در جنگل‌های چالوس؛ درخواست اعزام بالگرد برای مهار آتش‌سوزی الیت
پیروزی شهدای بابلسر و دریای آرین بابل در هفته دوم لیگ ۳ فوتبال کشور
لغو همه فعالیت‌های ورزشی در مدارس مازندران
پیکر ۱۰ شهید گمنام فردا مهمان مازندرانی‌ها می‌شود
حمله پلنگ گرسنه به دام‌ها در کجور مازندران