باشگاه خبرنگاران جوان ؛ پریسا بهرامی - معصومه حسنیخونسار اظهار کرد : در یکسال گذشته ۹۸۰۰ فعالیت فرهنگی در کتابخانههای عمومی استان شامل معرفی کتاب، جلسات ادبی، دورههای آموزشی، نشستهای تخصصی، پویشهای فرهنگی، مشاوره، نمایشگاه کتاب و غیره برگزار شده است.
وی با بیان اینکه ۱۰ شهر استان شامل زرینه، هزار کانیان دیواندره، پیرتاج و توپ آغاج بیجار، سنته در سقز، شویشه، بلبانآباد دهگلان، مالوجه قروه و چناره مریوان، فاقد کتابخانه عمومی هستند، اظهار کرد: این وضعیت یکی از مهمترین چالشهای ما در توسعه خدمات کتابخانهای است.
حسنیخونسار با اشاره به فعالیت ۳۶ انجمن کتابخانههای عمومی در شهرها و بخشهای کردستان گفت: این انجمنها اتاق فکر نهاد کتابخانهها محسوب میشوند و تاکنون ۷۰ درصد مصوبات جلسات آنها عملیاتی شده است.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان همچنین از فعالیت کتابخانه روستایی خبر داد و افزود: در حال حاضر تنها در ۱۷ روستای کردستان کتابخانه عمومی وجود دارد.
وی گفت: طی یک سال گذشته بیش از ۵۰۰ هزار جلد کتاب در کتابخانههای عمومی استان به امانت رفته که نشاندهنده استقبال مردم از خدمات فرهنگی است.
حسنیخونسار درباره پروژههای در حال ساخت گفت: دو کتابخانه دهگلان و بلبانآباد با پیشرفت فیزیکی تنها ۱۰ درصد در دست احداث است.
وی گفت: این پروژهها در زمینهای واگذار شده از سوی شهرداری اجرا میشود که حدود ۴۰۰ متر مربع از آن به کتابخانه اختصاص یافته است. برای تکمیل آنها نیاز جدی به تخصیص اعتبار داریم.
وی ادامه داد: اعتبارات تملک دارایی از طریق فرمانداریها تأمین میشود و سال گذشته نیز ۱۸ باب از کتابخانهها در استان تعمیر و تجهیز شد.
مدیرکل کتابخانههای عمومی کردستان از راهاندازی کتابخانه سیار سقز خبر داد و گفت: کابین این واحد در مشهد تجهیز شده و ۳۰ آبانماه فعالیت خود را در استان آغاز میکند.
حسنی خونسار گفت: یک کتابدار و یک راننده برای ارائه خدمات این کتابخانه سیار در روستاها و مناطق کمبرخوردار باید جذب شوند.
وی همچنین از اجرای طرحهای بازطراحی در چند کتابخانه استان خبر داد و گفت: بازطراحی کتابخانههای برهان عالی و بهاران سنندج و نیز کتابخانه روستای آرندان در دست انجام است.
وی تصریح کرد: برای بازطراحی کتابخانههای عمومی کردستان در مجموع نیازمند ۸۰ میلیارد تومان اعتبار هستیم.
وی با اشاره به اینکه گویندگان این کتابها هم استانی و هم کشوری هستند، گفت: کتابهای صوتی در طول سال مورد استقبال نابینایان استان قرار میگیرد.
حسنیخونسار با اشاره به راهاندازی انجمن خیرین کتاب در کردستان گفت: خیرین امسال ۱۱ میلیارد تومان برای خرید تجهیزات اهدا کردهاند و همچنین بنیاد قلمچی و مردم استان حجم قابل توجهی کتاب به کتابخانهها اهدا کردهاند.
وی ادامه داد: از سال گذشته تاکنون ۳۴ هزار جلد کتاب دریافت کردیم و ۲۸۰ عنوان کتاب نیز در قالب ۹ هزار جلد توسط نهاد کتابخانههای عمومی خریداری شده است.
به گفته وی، برای حمایت از نویسندگان بومی نیز اعتبار ویژهای از سازمان مدیریت و برنامهریزی اختصاص یافته و بخشی از آثار نویسندگان استان خریداری شده است.
مدیرکل کتابخانهها اعلام کرد: برای تعمیر و تجهیز کتابخانهها امسال ۱۹ میلیارد تومان جذب کردهایم، اما این رقم کافی نیست و پیگیر افزایش اعتبارات هستیم.
وی افزود: بخشهای ویژه نابینایان، ناشنوایان و همچنین کتب خطی و سنگی در کتابخانههای عمومی فعال است تا گروههای مختلف بتوانند از خدمات آنها بهرهمند شوند.
حسنیخونسار یادآور شد: ثبتنام عضویت در کتابخانهها امسال از طریق سایت انجام میشود و در هفته کتاب رایگان است. امانت گرفتن بیش از یک نسخه کتاب مستلزم عضویت رسمی در کتابخانه است.