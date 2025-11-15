تیم فوتبال استقلال تهران برای دیدار در جام حذفی مقابل پادیاب خلخال برنامه ویژه‌ای دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بازیکنان تیم فوتبال استقلال تمرینات خود را آغاز کرده و خود را برای دیدار مقابل پادیاب خلخال در جام حذفی آماده می‌کنند. ریکاردو ساپینتو در جریان تمرینات بار‌ها به شاگردانش تأکید کرده که این رقابت‌ها را جدی بگیرند و نباید حریف گمنام خود را دست کم بگیرند.

سرمربی پرتغالی استقلال قصد دارد برای استراحت دادن به برخی از بازیکنان اصلی، در این دیدار از نفرات نیمکت‌نشین و بازیکنان جوان تیم استفاده کند.

روزبه چشمی و حبیب فرعباسی، کاپیتان و دروازه‌بان استقلال که پیش از فیفادی آبان ماه مصدوم شده بودند، آماده حضور در دیدار مقابل پادیاب هستند. با این حال، ساپینتو تصمیم دارد این دو بازیکن را برای دیدار حساس با الوصل امارات در تاریخ ۳۰ آبان در ورزشگاه شهدای شهر قدس حفظ کند تا در مسابقه آسیایی از آمادگی کامل برخوردار باشند.

استقلال برای افزایش شانس خود در صعود به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا ۲ نیازمند پیروزی و کسب ۳ امتیاز از این بازی خانگی است و هواداران این تیم امیدوارند شاهد یک پیروزی خانگی و ارزشمند آسیایی باشند.

